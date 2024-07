Pulzujúca povaha sveta i povznášajúca vyrovnanosť a stálosť v počine Štefana Szabóa: clouds and pulses

Štefan Szabó, 2024

Najnovšia séria diel skladateľa, improvizátora a dramaturga festivalu experimentálnej a improvizovanej hudby n:ear Štefana Szabóa nás prenesie do tradičných sakrálnych priestorov dvoch kostolov Gemera a Malohontu no výsledkom je netradičný zážitok. Základom diela sú kompozície skomponované pre jednomanuálový orgán z roku 1818 nachádzajúci sa v gotickom kostole zo 14. storočia v Kraskove a zložitejší, dvojmanuálový umiestnený v rímskokatolíckom kostole v Rimavskej Sobote, autorovom rodnom meste.