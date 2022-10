Kilá navyše sú sexy! Prinášame ti rebríček najúspešnejších plus size modeliek súčasnosti!

#Čoraz viac sa vo svete hovorí o plus size modelkách. Aj napriek tomu, že nezapadajú do štandardných predstáv o dokonalej postave, ide o krásky, ktoré sa dokázali prebojovať na veľké módne show, ale aj titulky najprestížnejších časopisov. Predstavujeme ti najúspešnejšie plus size modelky, ktoré menia tvár súčasného módneho priemyslu. Ashley Graham Ide pravdepodobne o najznámejšiu …