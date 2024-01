Špinavý boom bap priamo z New Yorku: Paulie Garand je vďačný a vzdáva props Rytmusovi

#Betónovou džungľou kráčajúci harant na miestach, kde to kedysi všetko vzniklo. Presne na to sa môžeš tešiť v tomto skutočne veľmi vydarenom videoklipe, pod ktorým sa podpísal starý známy Paulie Garand. Ten si totiž zo svojho tripu v New Yorku priniesol aj materiály, z ktorých aktuálne vznikol už druhý výborný vizuál.