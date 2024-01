Hoci zázračne zdolal Tetris, moderátorku nenadchol: Neuveríš, aký má názor na chlapcovu výhruň

#Určite si aj ty aspoň raz hral Tetris, či už to bolo vyslovene preto, že si sa nudil, alebo proste preto, že máš rád, keď veci do seba pekne zapadajú. Chlapec menom Willis Gibson je však celkom iný level. Dokázal totiž Tetris prejsť, dostať sa do bodu, v ktorom už hra ďalej nepokračuje.