Adam Ďurica pozýva na koncert do Banskej Štiavnice. „V Štiavnici sme ako doma“

Spevák Adam Ďurica, ktorý boduje v slovenských rádiách so svojou aktuálnou novinkou Pohľad pre bohov a len pred nedávnom sa stal aj laureátom ocenenia Krištáľové krídlo, pripravil aj tento rok, pre svojich fanúšikov sériu letných koncertov. Na prvý koncert sa môžu fanúšikovia tešiť už 29.6. v Banskej Štiavnici.

Nie je tajomstvom, že štiavnický amfiteáter patrí k obľúbeným letným koncertným miestam aj vďaka svojej jedinečnej polohe. „Miesta, kde hráme letné koncerty sú mi naozaj veľmi blízke, a preto samozrejme nemôžeme vynechať Banskú Štiavnicu. Tento rok máme, z osobného pohľadu aj dôvod navyše. Do našej kapely pribudol Oskar Rózsa, ktorý v Štiavnici žije. A práve u neho v domácom štúdiu sme nahrali pieseň Pohľad pre bohov, ktorá zaznie aj na koncerte. A to je ďalší dôvod prečo sa v Štiavnici cítime ako doma“ hovorí Adam.

Galéria fotiek (3) Zdroj: predpredaj.sk Po sérií úspešných klubových koncertov v Českej republike, medzi ktoré patril aj legendárny Lucerna Music Bar, sa tak Adam predstaví domácemu publiku. „Tieto koncerty nám dali čas a priestor nielen zohrať sa, ale postupne doladiť program tak, aby sme ponúkli divákom to najlepšie z nás. Verím, že sa nám to darí, a tak všetkých srdečne pozývam nielen do Banskej Štiavnice, ale aj na Kežmarský hrad, kde hráme 30.7.“ uzatvára Adam Ďurica.



