V Trenčianskych Bohuslaviciach vypukne v piatok ŽÁKOVIC OPEN, brány festivalu sa otvárajú o 15:00!

Prípravy na 22. ročník festivalu ŽÁKOVIC OPEN Open vrcholia. Výnimočný festival v magickom prostredí Trenčianskych Bohuslavíc potrvá od 29. do 30. júla. Brány areálu sa otvárajú v piatok o 15:00 a program štartuje o 17:00.

„Je to už 22. ročník festivalu a pre mňa je to veľmi radostné, že sa nám ho darí robiť už toľko rokov vďaka našim fanúšikom, ľuďom z Bošáckej doliny, ako aj našim partnerom. Najskôr to bolo kamarátske stretnutie kapiel, ale že to môže dosiahnuť toľko ročníkov, by mi nikdy nenapadlo. Som rád, že sa veci vrátili do normálu a že tento pocit po dvoch rokoch zažije aj náš festival. Tešíme sa, že sa opäť stretneme aj s tými návštevníkmi, ktorí sa nezmestili na festival v posledných dvoch rokoch,“ pozýva organizátor festivalu Tomáš „Yxo“ Dohňanský.

Program festivalu je určený všetkým. Ide opäť o kombináciu rôznych hudobných štýlov, aby si každý návštevník prišiel na svoje. Do Trenčianskych Bohuslavíc príde zahrať stálica HEX, obľúbenci Billy Barman, Medial Banana, Chiki Liki Tu-a či objav roka Tamara Kramar. Nebudú chýbať kapely Žena z Lesoparku, Vetroplach, O.B.D. Toddler Punk, Cpt. Slice, Autodrom, Fishface, alebo Random Choices. ŽÁKOVIC OPEN pripravil tento rok výnimočnú Poctu Mekymu, ktorú príde osobne podporiť aj Katka Žbirková. V špeciálnom koncerte pre Mekyho zahrajú hudobníci a speváci z kapiel Billy Barman, Chiki Liki Tua-a, HEX, Medial Banana, Para a Diego. Pozvanie prijali aj Emma Drobná a Laura Weng. K fantastickej atmosfére prispeje aj chillout zóna, ktorá sa v noci zmení na tanečný parket!

„Stanová dedinka sa nachádza oproti areálu festivalu, cez cestu a je zadarmo. Pripravili sme aj stanovú dedinku EXTRA, ktorá je umiestnená hneď vedľa pódia, takže ste priamo v centre diania. Dedinka je oplotená a strážená a ponúka benefity pre návštevníkov ako napríklad sedenie so slnečníkmi, chladničky, veselý bazénik, sprchu, umývadlá či toalety,“ vymenúva Yxo.

Návštevníci festivalu, ktorí prídu vlastným autom, môžu parkovať zadarmo na upravenej časti poľa smerom na Bošácu. Parkovanie je zdarma.

„Tak, ako každý rok bude premávať aj kyvadlová doprava. V piatok zo stanice v Novom meste nad Váhom od 15:00 do 20:00 v približne 40-minútových intervaloch priamo do areálu a v nedeľu z areálu od 9:00 do 11:00 na stanicu v Novom meste nad Váhom v rovnakých intervaloch. A to všetko zadarmo,“ uzatvára Tomáš „Yxo“ Dohňanský.

Samozrejmosťou sú stánky s kvalitným občerstvením plné dobrého jedla a nápojov. K dispozícii je i funkčný bar v penzióne. Tento rok ŽÁKOVIC OPEN vypukne 29. júla a potrvá do 30. júla. Vstupenky si môžete kúpiť na Predpredaj.sk. Neváhajte a prídite si do Bošáckej doliny užiť rodinnú atmosféru festivalu ŽÁKOVIC OPEN! Deti do 10 rokov majú vstup zdarma. Všetky informácie a novinky sa dozviete na www.zakovicopen.sk alebo facebookovej stránke www.facebook.com/zakovicopen.

PIATOK 29.7. 2022

17:00 RANDOM CHOICES

18:00 VETROPLACH

19:30 CPT. SLICE

21:00 POCTA MEKYMU

22:30 MEDIAL BANANA

24:00 CHIKI LIKI TU-A

01:30 AUTODROM

SOBOTA 30.7. 2022

14:00 TODDLER PUNK

16:00 VIRVAR

17:30 TAMARA KRAMAR

19:00 ŽENA Z LESOPARKU

20:30 BILLY BARMAN

22:00 HEX

23:30 O.B.D.

00:45 FISH FACE

