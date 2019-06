Podobenstvo o hľadaní dobra v človeku v Štátnom divadle Košice

Na vidiecku faru do zvláštnej komunity ľudí prichádza neonacista Adam. Stretáva sa so svojráznym kňazom Ivanom, ktorý tvrdí, že zlý človek neexistuje a má na fare v prevýchove viacero zaujímavých postavičiek odsúdených na verejno-prospešné práce. Podarí sa mu Adama pretvoriť na pozadí magických udalostí a neočakávaných prekvapení?

Adamove jablká natočil Jensen, držiteľ Oscara za krátky film Valgaften z roku 1998, ako svoj tretí celovečerný film v roku 2005. „Adamove jablká sú podobenstvom, v ktorom veľkú úlohu zohráva inšpirácia knihou Jób, v ktorej človek rieši základnú otázku, prečo trpí, odkiaľ pochádza ľudské utrpenie a akým spôsobom by mal človek na utrpenie, akékoľvek je, odpovedať,“ hovorí režisér Ján Luterán. Podľa neho, má Jensenov film v sebe zvláštny humor napriek tomu, že témy, ktoré sa v ňom zjavujú sú vážnejšie a ponurejšie. „Nejdeme po nejakej prvej vode, po prvom pláne. Nesie to v sebe viacero rovín, viacero biblických odkazov. Je tam potenciál na to, aby sa človek zamýšľal a odchádzal z divadla s nejakou myšlienkou,“ myslí si režisér.

Zdroj: Ján Štovka

Podľa režiséra Luterána je scenár filmu Adamove jablká tak dobre napísaný, že v ňom nie je ani jedna veta navyše. „Jensenovi sa podarilo vytvoriť naozaj veľmi pekné podobenstvo o viere v dobro človeka. To je aj základné posolstvo inscenácie. Sú tam dve dejové línie, jedna je u Ivana, druhá u Adama. Keď sa bavíme o podobenstve, tak sa bavíme o podobách dobra a podobách zla. Postava neonacistu Adama predstavuje temnú stránku človeka, Ivan ako kňaz tú svetlú. Oni sa navzájom akoby potrebujú. Posolstvom je aj výzva na komunikáciu, na zmenu videnia toho človeka, čo sa naplno ukazuje v postave Ivana, ktorí hovorí, že zlí ľudia neexistujú. A na základe tohto jeho presvedčenia vzniká dojem, že je na hrane svätca a blázna. Možno pôsobí naivne, ale napokon sa mu to v prípade Adama podarí a z neonacistu sa stane jeho pomocník,“ prezradil Luterán.

Zdroj: Ján Štovka

V postave svojrázneho farára sa v novej inscenácii predstaví hosťujúci herec nitrianskeho divadla Martin Nahálka, ktorý sa do košického divadla vrátil po sedemnástich rokoch. V roku 2002 tu po skončení VŠMU začínal svoju profesionálnu kariéru. „Nápad ísť do Košíc sa mi páčil. Po pozretí filmu som bol stopercentne presvedčený, že to chcem ísť robiť. Keď som prišiel, tak sa mi hneď vynorili pekné spomienky na to, ako som do Košíc prišiel prvýkrát. Ako som skúšal na skúšobnom javisku v budove riaditeľstva. No a z veľkej scény, kde som vtedy mal všetky predstavenia, som sa teraz presunul na Malú scénu a teším sa, že spoznávam aj tento iný priestor,“ hovorí Nahálka.

Zdroj: Ján Štovka

S postavou farára Ivana má podľa vlastných slov spoločné len to, že mu je blízky v hľadaní dobra a pozitívneho. „Ja som ateista, nechodím ani do kostola, ale poznám pár farárov, ktorý navonok neukazujú to, akí sú veriaci. Poznám ich predovšetkým ako ľudí a myslím si, že aj tento Ivan je hlavne človek,“ dodáva Nahálka, podľa ktorého je inscenácia Adamove jablká robená často až bizarným spôsobom, s dávkou zvláštneho severského humoru. „Vystupuje v nej dokonca aj postava, ktorá je moslimom. A zrazu, na konci, sa to všetko zotrie a človek zabudne na to, že niekto niekde chcel byť nejakým extrémistom. Jednoducho si uvedomí, že je to celé zbytočné. Náš príbeh nie je úplne presnou adaptáciou filmu. Chceme to robiť podľa seba a verím, že ak sa to príde pozrieť aj nejaký „nácek“, tak sa na tom pobaví. A možno si na konci povie, že by bolo načase zahodiť to za hlavu a porozmýšľať nad životom,“ myslí si Nahálka.

Druhú hlavnú postavu napravujúceho sa neonacistu Adama hrá Michal Soltész, zaujímavých členov komunity Stanislav Pitoňák, František Balog, Ľubo Záhon, Alena Ďuránová, Jakub Kuka a Tomáš Diro, doktora Kolberga si zahrá Róbert Šudík. Scénu vytvoril Juraj Poliak, kostýmy Diana Strauszová, svetelným dizajnom prispel Ján Ptačin a hudbou Ján Kružliak.

