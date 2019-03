Juraj Matyinko zo skupiny MADUAR BUDE ONLINE 22.3. o 10:00! Ako oslávia 25 rokov na scéne? Pýtajte sa!

Skupina Maduar svojimi hitmi ako Hafanana, Do It, Space, I Feel Good, či Anjel pobláznila v 90. rokoch nejednu generáciu v Čechách a na Slovensku. Kapela oslávi 25 rokov od vydania prvého albumu veľkým turné. Pýtajte sa čo vás zaujíma.

Kapelu, ktorá oslavuje 25 rokov na hudobnej scéne, založili v roku 1986 bratia Juraj a Ladislav Matyinkovci so svojím kamarátom Lacom Dulovičom v Rimavskej Sobote. V rokoch 1994 až 2000 zaznamenali obrovský česko-slovenský úspech, keď ako prví naštartovali domácu tanečnú scénu s anglicky spievanými skladbami. Stali sa Skupinou roka podľa ZAI, získali viacero Platinových či Zlatých platní za predaj a tiež množstvo ocenení v rôznych anketách v Čechách a na Slovensku a dokonca aj Maďarsku.

Juraj Matyinko zo skupiny Maduar bude online v piatok 22.3. o 10:00. Spýtajte sa ho čo vás zaujíma prostredníctvom formulára pod článkom .



Na oslavu tohto výročia pripravili členovia kapely viacero zaujímavých aktivít. Už o týždeň 29. marca vyrážajú do 14 slovenských miest na koncertné turné s názvom Hafanana The Best Of Tour, na ktorom predstavia naživo všetky svoje najväčšie hity. Vďaka na mieru šitej videoprojekcii a pozvaniu špeciálneho hosťa, ktorým je Ivanna Bagová, víťazka Hlasu Česko Slovenska, čaká návštevníkov koncertov nielen unikátny audiovizuálny prierez tvorbou kapely, ale aj mimoriadny umelecký zážitok.

Na koncertoch si budú môcť návštevníci zakúpiť aj nové 2-CD s výberom tých najväčších hitov, ktoré sú doplnené o 8 nových doteraz nevydaných skladieb. Okrem toho sa pripravuje filmový dokument mapujúci históriu Maduaru z dielne mladého talentovaného filmára Mateja Kováča, ako aj expozícia v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote, plná unikátnych exponátov z 25 rokov fungovania kapely.

Vstupenky na turné sú už v predaji na Predpredaj.sk, kompletný itinerár koncertov nájdete na webstránke Maduaru.

