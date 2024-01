Bernasovskej manžel otvorene: V TOMTO robia ženy OBROVSKÚ chybu!

Petra Bernasovská a Mravec (Zdroj: Ján Zemiar)

Petra Bernasovská je už dlhé roky manželkou Ľudovíta Jakubove, ktorý je známy pod menom Mravec. Spoločne vychovávajú dve dcéry, na premiéru filmu však prišli ruka v ruke sami dvaja. Podarilo sa im to asi po pol roku.

„Ja preferujem slovenské a české filmy“, hovorí Petra a Mravec zavtipkuje: „Ja preferujem každý film, keď si ma manželka so sebou zoberie do kina.“ Chceli sme teda vedieť, kam všade ho ešte berie so sebou manželka a tiež to, kam ho nikdy neberie: „Na nákupy! To je obrovská chyba všetkých žien, ak manželov berú na nákupy. Iba to pretrpia a všetko pokazia!“, rázne hovorí Petra a spoločne vyrozprávajú aj situáciu, ako sa v Rakúsku ocitli vo veľkom nákupnom centre, keď zlyhala lyžovačka.

Bernasovská a Mravec (Zdroj: NL/Martin Bublavý)