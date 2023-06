Diváci sa pustili do Markízy: Dôvodom je vdova po Heribanovi... Ako ste jej TOTO mohli spraviť?!

BRATISLAVA - V piatok podvečer sa diváci dočkali dlhoočakávaného finále seriálu Mama na prenájom. Prvú sériu tvorcovia zakončili skutočne emotívne a nechýbali ani dramatické zápletky, ktoré sa začnú rozuzľovať v nasledujúcej sezóne začiatkom septembra. No a medzi tie najsilnejšie momenty jednoznačne patrila svadba Beátky (Kamila Heribanová) a a Eda (Vladimír Kobielsky). Lenže...

Napriek tomu, že svadobná scéna bola skutočne krásna a divákov pred obrazovkami rozcítila, menej sa im už pozdávalo jej "promovanie" na sociálnych sieťach. Hoci sa seriálová svadba točila ešte pred niekoľkými mesiacmi a aktuálne je už v plnom prúde nakrúcanie druhej série, diváci mimoriadne súcitila s predstaviteľkou seriálovej Beáty.

Hoci v piatkovej epizóde jej postava prežívala jeden z najkrajších dní v živote, v súkromi to má teraz mimoriadne náročné. 24. mája totiž prišla o svojho milovaného manžela Daniela Heribana († 43), ktorý zomrel na akútnu disekciu aorty. Vdova po zosnulom hercovi tak neprežíva to najkrajšie, ale naopak najhoršie životné obdobie.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram KH

Aj preto niektorých divákov Markízy zamrzela nálož príspevkov na sociálnych sieťach, kde herečka pózuje v svadobných šatách po boku svojho seriálového manžela. Fanúšikovia projektu si myslia, že to televízia trošku prehnala a takéto množstvo veselo ladených svadobných fotografií a videí je voči smútiacej Kamile Heribanovej pomerne necitlivé.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TV Markíza

„Tieto fotky sú podľa mňa veľmi nevhodné, nakoľko pred dvomi týždňami pochovala skutočného manžela,” napísala pani Anna. „Naozaj by ste to takto nemuseli hrotiť, keď pani Kamika teraz smúti,” či „Na toto sa herečke v tomto období asi nedíva ľahko, v telke to bolo krásne, ale toto mi príde už také neúctivé voči vdove, ktorá má teraz smútok,” vyjadrili sa v diskusiách na sociálnych sieťach diváci.

Na druhej strane, Markíza už dokázala, že smútok herečky rešpektuje, keď vyhlásili, že sa natáčanie Mamy na prenájom maximálne prispôsobí potrebám zdrvenej vdovy.