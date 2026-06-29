Pondelok29. jún 2026, meniny má Peter, Pavol, Petra, zajtra Melánia

Polícia vyhlásila pátranie po 32-ročnom Rudolfovi Machovskom z obce Rosina

Polícia pátra
Polícia pátra (Zdroj: Topky.sk)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ROSINA - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po nezvestnom 32-ročnom Rudolfovi Machovskom z obce Rosina z okresu Žilina. Informovala o tom policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

„Menovaný odišiel v septembri 2025 za prácou do Holandska. Naposledy kontaktoval prostredníctvom sociálnych sietí svojho kamaráta dňa 24. júna 2026, ktorému uviedol, že plánuje návrat domov. Od uvedeného dňa o sebe nepodal žiadnu správu a do miesta svojho trvalého bydliska sa nevrátil,“ spresnila Kocková s tým, že jeho súčasný pobyt ani pohyb nie sú známe.

 
 

Nezvestný je vysoký 170 centimetrov, má strednú postavu, hnedé vlasy a modré oči. „Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala hovorkyňa.

Viac o téme: PolíciaPátranieRosina
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Neuveriteľné pátranie v Texase: Obrovská žirafa zmizla bez stopy! Hľadali ju takmer dva týždne
Zaujímavosti
Po mladom turistovi sa
Po mladom turistovi sa zľahla zem: V Tatrách ho hľadali od štvrtka
Domáce
FOTO Polícia pátra
Polícia vyhlásila pátranie po 29-ročnom Róbertovi zo Žiliny: Nevideli ste ho?
Domáce
Tragédia v obľúbenom francúzskom
Tragédia v obľúbenom francúzskom letovisku: Zrútený útes zabil človeka, po ďalšom pátrajú
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Minister zahraničných vecí Juraj Blanár prijal španielskeho kolegu Josého Manuela Albaresa
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár prijal španielskeho kolegu Josého Manuela Albaresa
Správy
Rudolf Moško 100 v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Rudolf Moško 100 v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Správy
Peter Sagan o blížiacej sa Tour de France
Peter Sagan o blížiacej sa Tour de France
Cyklistika

Domáce správy

Tesco sťahuje z predaja obľúbenú značku VODY: Obľubujú ju mnohí Slováci! Obchod vracia zákazníkom peniaze
Domáce
FOTO Polícia pátra
Polícia vyhlásila pátranie po 32-ročnom Rudolfovi Machovskom z obce Rosina
Domáce
Finančná správa spúšťa kontroly:
Finančná správa spúšťa kontroly: Preverovať bude uplatňovanie zníženej DPH pri sociálnych podnikoch
Domáce
DRÁMA NA LETISKU Núdzové pristátie lietadla v Bratislave: Cestujúcich museli evakuovať
DRÁMA NA LETISKU Núdzové pristátie lietadla v Bratislave: Cestujúcich museli evakuovať
Bratislava

Zahraničné

Ilustarčné foto
Občanom nepriateľských krajín začali v Rusku blokovať bankové účty
Zahraničné
Policajti vynášajú telo z
Kritické hodiny po zemetrasení: Čas na záchranu preživších spod trosiek sa kráti!
Zahraničné
S požiarom bojujú aj
Obrovský požiar v Chorvátsku: VIDEO Zasahujú desiatky hasičov aj lietadlá!
Zahraničné
TRAGICKÁ bilancia horúčav: Pri
TRAGICKÁ bilancia horúčav: Pri kúpaní zahynulo najmenej 15 ľudí, medzi obeťami sú aj deti
Zahraničné

Prominenti

Zoë Kravitz a
Detaily svadby slávneho páru: Sú spolu krátko, ale... Už vybrali aj miesto!
Zahraniční prominenti
Slovenský divadelný a filmový
Maestro, na ktorého Slovensko nezabudlo: Od smrti Ladislava Chudíka († 91) uplynulo 11 rokov!
Domáci prominenti
FOTO Klára Trojanová sa po
Klára porodila Ivanovi Trojanovi štyroch synov: Rozviedla sa a už sa aj vydala! Nádherná nevesta
Zahraniční prominenti
Ashley Olsen, Mary-Kate Olsen
Olsenky po rokoch na verejnosti: Takto dnes vyzerajú!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Susan Brelsforthová s dcérou
Schudli viac ako 120 kilogramov bez injekcií na chudnutie: Matka s dcérou prezradili, čo im skutočne pomohlo
Zaujímavosti
Billy predpovedal výsledky zápasov.
Mačka predpovedala výsledky 19 zápasov bez chyby: VIDEO Ľudia hovoria o novom „veštcovi“ futbalu
Zaujímavosti
Lekári jej oznámili, že
Lekári jej oznámili, že o dvojičky prichádza: Dnes sú z nich usmievavé deti a odborníci hovoria o zázraku
Zaujímavosti
Dievčatko začalo kŕmiť vrany:
Dievčatko začalo kŕmiť vrany: Potom sa stal zázrak! O niekoľko týždňov mu začali nosiť darčeky
Zaujímavosti

Dobré správy

Nečakané problémy na dovolenke?
Nečakané problémy na dovolenke? Toto riešenie využíva čoraz viac slovenských rodín
dromedar.sk
Ženy menia spôsob opaľovania:
Ženy menia spôsob opaľovania: Tento trend úplne valcuje leto!
feminity.sk
Hit, o ktorom sa
Hit, o ktorom sa hovorí celé leto: Nový spôsob opaľovania zažíva boom!
hashtag.sk
Myslíte si, že ste
Myslíte si, že ste len unavení? Odborníčka varuje pred príznakmi, ktoré Slováci často ignorujú
vysetrenie.sk

Ekonomika

Tisíce Slovákov si polepšia: Viaceré dávky a príspevky sa už čoskoro zvýšia, pozrite si prehľad!
Tisíce Slovákov si polepšia: Viaceré dávky a príspevky sa už čoskoro zvýšia, pozrite si prehľad!
Toto sú najlepšie mestá sveta pre milovníkov jedla: V TOP 10 sú až štyri európske metropoly!
Toto sú najlepšie mestá sveta pre milovníkov jedla: V TOP 10 sú až štyri európske metropoly!
Tvrdá facka pre bratislavský Volkswagen: Porsche chce presťahovať výrobu do Nemecka, má to však háčik!
Tvrdá facka pre bratislavský Volkswagen: Porsche chce presťahovať výrobu do Nemecka, má to však háčik!
20 krajín, kam Slováci húfne cestujú: KVÍZ o menách, ktorý vás poriadne potrápi. Otestujte sa!
20 krajín, kam Slováci húfne cestujú: KVÍZ o menách, ktorý vás poriadne potrápi. Otestujte sa!

Šport

VIDEO Peter Sagan o priateľstvách v pelotóne či najkrajšej spomienke: Takto tipuje víťaza Tour de France
VIDEO Peter Sagan o priateľstvách v pelotóne či najkrajšej spomienke: Takto tipuje víťaza Tour de France
Peter Sagan
MS VO FUTBALE 2026 Dráma do poslednej sekundy: O prvom osemfinalistovi rozhodol gól v nadstavení
MS VO FUTBALE 2026 Dráma do poslednej sekundy: O prvom osemfinalistovi rozhodol gól v nadstavení
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Neskutočné šialenstvo, aké Rakúsko ešte nikdy nezažilo: Neuveriteľné!
MS VO FUTBALE 2026 Neskutočné šialenstvo, aké Rakúsko ešte nikdy nezažilo: Neuveriteľné!
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Nemci majú v hlavách zlyhanie v Bratislave: V pondelok uvidíme slovenský tím
MS VO FUTBALE 2026 Nemci majú v hlavách zlyhanie v Bratislave: V pondelok uvidíme slovenský tím
MS vo futbale

Auto-moto

NDS ukončila práce na viacerých mostoch liptovskej časti diaľnice D1
NDS ukončila práce na viacerých mostoch liptovskej časti diaľnice D1
Doprava
FOTO: Audi RS 5 sa ukázalo v Bratislave. Limuzínu alebo Avant?
FOTO: Audi RS 5 sa ukázalo v Bratislave. Limuzínu alebo Avant?
Predstavujeme
Z premiéry: toto je vrchol ponuky Škody, nová vlajková loď je elektrický Peaq
Z premiéry: toto je vrchol ponuky Škody, nová vlajková loď je elektrický Peaq
Zaujímavosti
PRVÁ JAZDA: Renault 4 Plein Sud ukazuje, že autá nemusia byť komplikované, aby boli zaujímavé
PRVÁ JAZDA: Renault 4 Plein Sud ukazuje, že autá nemusia byť komplikované, aby boli zaujímavé
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Teploty v tieni nad 30 stupňov? Inšpektori práce pripomínajú, čo vám zamestnávateľ v horúčavách musí zabezpečiť
Teploty v tieni nad 30 stupňov? Inšpektori práce pripomínajú, čo vám zamestnávateľ v horúčavách musí zabezpečiť
Prostredie práce
3 veci, ktoré by mali čerství absolventi robiť namiesto čakania na dokonalú prácu
3 veci, ktoré by mali čerství absolventi robiť namiesto čakania na dokonalú prácu
Hľadám prácu
Vojna o ovládač: 4 typy kolegov, s ktorými zvádzame boj o klimatizáciu v open space
Vojna o ovládač: 4 typy kolegov, s ktorými zvádzame boj o klimatizáciu v open space
O práci s humorom
AI nie je benefit, je to nová gramotnosť. Návod pre asistentky, účtovníkov a logistov, ako ušetriť 2 hodiny denne
AI nie je benefit, je to nová gramotnosť. Návod pre asistentky, účtovníkov a logistov, ako ušetriť 2 hodiny denne
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Koniec školy: Ako vybrať darček pre učiteľku a potešiť deti
Koniec školy: Ako vybrať darček pre učiteľku a potešiť deti
Rady a tipy
Kries vs. pleseň: Kedy musíte obsah pohára vyhodiť?
Kries vs. pleseň: Kedy musíte obsah pohára vyhodiť?
Rady a tipy

Technológie

Táto rakovina roky odolávala imunoterapii. Vedci zistili, akým trikom zastavuje imunitné bunky
Táto rakovina roky odolávala imunoterapii. Vedci zistili, akým trikom zastavuje imunitné bunky
Veda a výskum
Každý tretí človek môže mať v tele parazita, ktorý ohrozuje zdravie. Vedci varujú, že ho svet podceňuje
Každý tretí človek môže mať v tele parazita, ktorý ohrozuje zdravie. Vedci varujú, že ho svet podceňuje
Veda a výskum
Južná Kórea vyrobila taký dobrý tank, že Poľsko ich kúpilo až 1 000. Vlastná armáda teraz čaká v poradovníku
Južná Kórea vyrobila taký dobrý tank, že Poľsko ich kúpilo až 1 000. Vlastná armáda teraz čaká v poradovníku
TOP Téma
Cítiš sa neustále unavený? Telu môže chýbať tento bežný vitamín, ktorého nedostatok sa tvári ako stres alebo starnutie
Cítiš sa neustále unavený? Telu môže chýbať tento bežný vitamín, ktorého nedostatok sa tvári ako stres alebo starnutie
Veda a výskum

Bývanie

Vidiecku usadlosť postavili tak dobre, že domáceho chráni i dnes. Ešte tu vidno kamenné múry, no staré bývanie nečakajte
Vidiecku usadlosť postavili tak dobre, že domáceho chráni i dnes. Ešte tu vidno kamenné múry, no staré bývanie nečakajte
5 izbových rastlín, ktoré by ste mali pestovať v spálni. Vôňa jednej z nich dokonca pomáha lepšie spať!
5 izbových rastlín, ktoré by ste mali pestovať v spálni. Vôňa jednej z nich dokonca pomáha lepšie spať!
V obývačke vytvorí harmóniu, v spálni pozve na oddych a skvelo sa hodí k drevu. Ako do interiéru vniesť levanduľovú?
V obývačke vytvorí harmóniu, v spálni pozve na oddych a skvelo sa hodí k drevu. Ako do interiéru vniesť levanduľovú?
Na rodinnej atmosfére si dali záležať. Deti sa môžu hrať popri rodičoch a stôl prispôsobili na zdieľanie jedla
Na rodinnej atmosfére si dali záležať. Deti sa môžu hrať popri rodičoch a stôl prispôsobili na zdieľanie jedla

Pre kutilov

Kvitnú vám cukety, ale netvoria sa plody? 4 tipy, ako ich prinútiť rodiť
Kvitnú vám cukety, ale netvoria sa plody? 4 tipy, ako ich prinútiť rodiť
Zelenina a ovocie
Paradajky v júnovom pekle: Ako ich správne zalievať a tieniť, aby plody nepopraskali?
Paradajky v júnovom pekle: Ako ich správne zalievať a tieniť, aby plody nepopraskali?
Zelenina a ovocie
Dajú sa horké uhorky zachrániť? Čo spôsobuje horkosť a ako sa o uhorky postarať
Dajú sa horké uhorky zachrániť? Čo spôsobuje horkosť a ako sa o uhorky postarať
Záhrada
Ako zvládnuť pestovanie papriky vo fóliovníku? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Ako zvládnuť pestovanie papriky vo fóliovníku? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ženy menia spôsob opaľovania: Tento trend úplne valcuje leto!
Móda a krása
Ženy menia spôsob opaľovania: Tento trend úplne valcuje leto!
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Zahraničné
Obrovská tragédia: Vo vodopáde sa utopili traja ľudia! Otec s desaťročným synom bojovali o život hodiny
Smť na vlastnom dvore!
Zahraničné
Smť na vlastnom dvore! 47-ročná žena zomrela počas opaľovania: Na tele mala známky spálenia od slnka
Domáce
Tesco sťahuje z predaja obľúbenú značku VODY: Obľubujú ju mnohí Slováci! Obchod vracia zákazníkom peniaze
MIMORIADNE tragický úvod leta:
Domáce
MIMORIADNE tragický úvod leta: Behom jedného týždňa sa utopilo 15 ľudí! Odborníci aj polícia bijú na poplach

Ďalšie zo Zoznamu