Najteplejší deň roka je skoro za nami: Meteorológovia však varujú, peklo ešte len príde

BRATISLAVA - Slovensko dnes zaznamenalo najteplejší deň v tomto roku, doterajší júnový rekord zatiaľ ale nepadol, uviedol portál imeteo.sk. Meteorológovia upozorňujú, že v najbližších dňoch teplo ešte zosilnie a pravdepodobne bude prekonaný historický rekord 40,3 stupňa Celzia z júla 2007.
Podľa imeteo.sk už zhruba hodinu po dnešnom poludní ortuť teplomera v jednej z dedín neďaleko Bratislavy vystúpila na 36,3 stupňa Celzia. Tým prekonala doterajšie tohtoročné maximum z minulého víkendu. Následne ešte teplejšie počasie zaznamenali meracie stanice vo viacerých iných lokalitách.
Doterajší júnový teplotný rekord na Slovensku má hodnotu 38,8 stupňa Celzia a bol nameraný na východe krajiny na konci júna 2022. Slovenský hydrometeorologický ústav očakáva, že teplo na Slovensku vyvrcholí v pondelok, kedy by maximálna teplota vzduchu mohla atakovať hranicu 41 stupňov Celzia. Za jeden z dôvodov súčasnej intenzívnej vlny horúčav meteorológovia považujú skutočnosť, že noci sú teraz najkratšie v roku.