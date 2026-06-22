Európu tento týždeň čaká vlna horúčav: Teploty budú presahovať 38 stupňov Celzia

LONDÝN/MADRID/BERLÍN - Európa sa pripravuje na týždeň rekordných teplôt. Francúzsko čakajú denné maximá presahujúce 40 stupňov Celzia, pre ktoré dnes zatvorili stovky škôl a stovky ďalších zrušili niektoré vyučovacie hodiny. Niekoľko ľudí sa v krajine utopilo, podobne ako v Nemecku. Teploty okolo 38 stupňov Celzia očakávajú meteorológovia aj v Taliansku a Británii, informovali tlačové agentúry a médiá.
Väčšinu Francúzska podľa meteorologickej služby Météo-France zasiahne vlna horúčav, ktorá by mala začať mierne ustupovať až od piatka.
Vo viac ako polovici francúzskych regiónov platí pre vysoké teploty najvyšší, červený stupeň výstrahy. V niektorých oblastiach sa očakávajú denné maximá nad 40 stupňov Celzia, pričom ani v noci nemajú teploty klesnúť pod 20 stupňov. Týka sa to napríklad mesta Bordeaux na juhozápade krajiny.
Úrady varujú pred alkoholom aj kúpaním v riekach
Reproduktory v parížskej dopravnej sieti vyzývajú cestujúcich, aby dodržiavali pitný režim. Odborníci zároveň varujú pred nadmernou konzumáciou alkoholu počas extrémnych horúčav, ktorá môže mať smrteľné následky. Úrady už pristúpili k prísnym opatreniam proti pitiu alkoholu na verejnosti.
Francúzsko eviduje aj niekoľko prípadov utopenia ľudí, ktorí sa napriek varovaniam pred silnými prúdmi pokúšali schladiť v riekach. Nemecká záchranná služba DLRG minulý týždeň varovala verejnosť, aby nepodceňovala riziká spojené s plávaním a kúpaním počas vysokých teplôt. Len od piatka do nedele zaznamenala šesť úmrtí súvisiacich s kúpaním, informovala agentúra DPA.
Británii hrozí prekonanie júnového rekordu
Britská meteorologická služba vydala do štvrtka varovanie pred extrémnymi horúčavami pre väčšinu južného Anglicka a časť Walesu. Teploty by tam mohli dosiahnuť až 38 stupňov Celzia. Školy na západe Anglicka budú do štvrtka končiť vyučovanie o niečo skôr, uviedol spravodajský web BBC. Britský júnový teplotný rekord pochádza z roku 1976 a predstavuje 35,6 stupňa Celzia.
Tropický týždeň čaká aj Česko, kde by sa teploty ku koncu týždňa a počas víkendu mohli vyšplhať k 35 stupňom Celzia. Dnes hrozia silné búrky a prehánky sa očakávajú aj v utorok, uviedol Český hydrometeorologický ústav vo svojej týždennej predpovedi.
Taliansko čakajú horúce dni aj noci, Budapešť zaznamenala nový teplotný rekord
Taliansky meteorológ Mattia Gussoni podľa agentúry ANSA uviedol, že teploty v mnohých častiach Talianska dosiahnu až 39 stupňov Celzia. V noci pritom nemajú klesnúť pod 24 stupňov. Horúčavy zasiahnu najmä veľké mestá, ako sú Miláno, Florencia a Rím. V Španielsku nočné teploty neklesli pod 25 stupňov Celzia. V juhozápadnej provincii Almería dosiahli najmenej 30 stupňov, uviedla agentúra Reuters.
Maďarská metropola Budapešť zaznamenala teplotný rekord už v nedeľu. V mestskej časti Újpest namerali 36,5 stupňa Celzia. Doterajší rekord 35,8 stupňa zaznamenali v roku 2007, takisto v Újpeste, informovala agentúra MTI.
Horúčavy si v Európe vyžiadali státisíce obetí
Klimatická zmena spôsobená ľudskou činnosťou súvisí s nárastom extrémnych poveternostných javov. Podľa prognóz klimatickej agentúry OSN by v nasledujúcich piatich rokoch mohli padnúť ďalšie teplotné rekordy, uviedla agentúra AP.
Za posledné štyri roky zomrelo v Európe viac ako 200-tisíc ľudí na príčiny súvisiace s horúčavami. Väčšine týchto úmrtí sa pritom dalo predísť, uviedla tento mesiac európska pobočka Svetovej zdravotníckej organizácie.