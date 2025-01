Mamička (46) kvôli práci prepadla alkoholizmu: Za deň vypila osem fliaš vína! Všetko zmenil INCIDENT na oslave

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Britka Sarah Dayová začala piť víno ako 15-ročná. S priateľmi si vraj zvykla vyraziť von aj trikrát týždenne. Vo veku 21 rokov sa zamestnala ako osobná trénerka a potom sa stala asistentkou. Podľa jej slov patrilo k obidvom povolaniam veľa spoločenského pitia. Jej láska k zábavným „tekutým obedom“ sa rýchlo zmenila na závislosť a časom zistila, že si musí otvoriť fľašu vína o piatej ráno, aby sa dokázala naštartovať do nového dňa. Absolvovala odvykaciu kúru, za ktorú zaplatila 30 000 libier (35 770,50 eur), veľakrát navštívila nemocnicu kvôli detoxikácii a v roku 2013, keď mala 35 rokov, ju bezplatne odporučili k Anonymným alkoholikom (AA). Celé roky sa snažila navštevovať sedenia, ale po mimoriadne zlom detoxe v roku 2019 sa rozhodla poriadne zabrať. Teraz je už šesť rokov triezva a chce ukázať ostatným alkoholičkám, že je možné dostať sa zo závislosti. „Moja práca zahŕňala veľa spoločenských akcií a tekutých obedov. Zmenilo sa to na pitie o piatej ráno, aby som ráno zastavila triašku,“ spomína si mamička, píše denník Daily Star.

„Vzhľadom na môj životný štýl, keď som chodila na obedy milionárov, mohla som si povedať: 'Áno, to je presne to, čo chcem.' Ale mala som problém udržať si vzťahy, stratila som všetky svoje koníčky a záujem o čokoľvek, čo nebolo spojené s alkoholom.“ Britka hovorí, že neexistoval jediný dôvod, ktorý by spôsobil, že sa jej príležitostné pitie zmenilo na závislosť a verí, že sa to vždy muselo stať. „Alkoholizmus má človek niekedy jednoducho v sebe,“ povedala. „Ako dieťa som bola veľmi milovaná, hoci som bola dosť tichá a nikdy som sa necítila vo svojej koži. V puberte som sa začala veľmi zaujímať o pitie a chlapcov. Začala som piť, keď som mala asi 15 alebo 16 rokov.“ Hovorí, že jej nechýbalo sebavedomie a okamžite ju to ovládlo. Jej študijné výsledky síce trpeli, ale školu dokončila. Vo veku 21 rokov začala pracovať ako osobná trénerka, jej pitie sa začalo prenášať do jej kariéry a často chodila na párty s klientmi. Zakrátko sa zamestnala ako asistentka a rýchlo si zvykla na to, že chodí na obedy s milionármi.

„Bola som asistentkou generálnych a výkonných riaditeľov. Títo ľudia žili extravagantný život a všetci mali rovnaký životný štýl.“ Vtedy si vraj neuvedomovala, že kým každý z nich mal jeden obed a k tomu jeden drink, ona chodila každý deň na obedy s viacerými klientmi a počet jej vypitých pohárikov bol väčší. „Myslela som si, že je to v poriadku, ale nebolo,“ priznala. Sarah sa opíjala čoraz viac. Jej opilecké obedy sa každý deň postupne predlžovali až do večera. Nakoniec začala piť hneď ráno a do tridsiatky vypila 80 jednotiek denne, len aby zastavila triašku. To predstavuje približne 80 panákov tvrdého alkoholu.

V roku 2019 bola na detskej narodeninovej oslave dcérinej kamarátky, kde po požití alkoholu odpadla v kúpeľni. Jeden z rodičov zavolal sanitku a previezli ju do nemocnice na detox. „Chcela som čo najrýchlejšie vytriezvieť, ale len preto, aby ma mohli prepustiť,“ povedala. „Ale ani na druhý deň som nemohla poriadne chodiť, stále som sa triasla. Lekár mi povedal: 'Ak mi ukážete, že dokážete prejsť na záchod, pustíme vás.' S odhodlaním som to dokázala, ale keď som sa pozrela do zrkadla, mala som pocit, že sa poriadne vidím po prvý raz po 20 rokoch."

Podľa jej slov bola extrémne chudá, mala bledú pokožku a sklovité oči. Od tej chvíle sa Sarah zamerala na svoju triezvosť. Navštevuje sedenia Anonymných alkoholikov. Naučila sa zvládať negatívne emócie, ako je hnev, smútok a konfrontácia a dokázala sa vrátiť k svojim záľubám. „Všetko sa opäť začína vracať na svoje miesto, som slobodná,“ povedala. „Vrátila sa mi identita a viem, čo rada robím, aké farby sa mi páčia, akú hudbu mám rada. Mám pre čo žiť.“