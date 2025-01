Odborníčky radia: Týchto DESAŤ obľúbených vecí v bazároch NIKDY nekupujte! Môžu byť poriadne nebezpečné

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA - V posledných rokoch sa stále viac ľudí zameriava na nákup použitých vecí, čo je nielen ekologické, ale aj ekonomicky výhodné. Avšak nie všetky produkty by sme mali kupovať z druhej ruky. Odborníčky upozorňujú, že existuje niekoľko položiek, pri ktorých sa v záujme nášho zdravia rozhodne neoplatí šetriť a mali by sme si ich radšej zakúpiť nové.

Tovar z druhej ruky neprospieva iba životnému prostrediu, ale aj vášmu účtu. Napríklad na portáloch ako Marketplace a Vinted existuje veľa možností získania jedinečného tovaru, ktorý je navyše udržateľný. Ako však upozornili odborníčky pre portál Martha Stewart, niektorým položkám by ste mali radšej odolať a nenakupovať ich.

(Zdroj: Getty Images)

Vankúše

Pri pomyslení na kúpu cudzieho starého vankúša sa pravdepodobne cítite trochu neisto a máte na to dobrý dôvod. Okrem rizika baktérií a plesní môžu byť aj prenášačmi vší a ploštíc. „Neviete, kde boli a ako sa používali,“ upozorňuje interiérová dizajnérka Alexandra von Gymnich-Scullyová.

Posteľná bielizeň

Ani kúpa posteľnej bielizne z druhej ruky nie je dobá voľba. Takýto nákup síce vyzerá lákavo, ale v plachtách a obliečkach sa môžu nachádzať rôzne druhy baktérií, roztoče alebo sa z nich môžu šíriť nepríjemné pachy. „Jednoducho neviete, ako sa posteľná bielizeň používala,“ vysvetľuje dizajnérka.

(Zdroj: Getty Images)

Matrace a čalúnené čelá postelí

Pravdepodobne ste si už uvedomili, že čokoľvek, čo súvisí so spánkom, by ste nemali nakupovať z druhej ruky. „Aj keď väčšina ľudí má v súvislosti s použitým matracom pravdepodobne obavy zo štípancov alebo pachu telesných tekutín, najväčšie obavy pochádzajú z podpery,“ povedala štylistka a predavačka vintage tovaru Andi Jenkinsová. „Matrace sa pravidelným používaním rozpadávajú, sú prehnuté, majú sklon alebo prepadliny, ktoré môžu mať katastrofálny dopad na kvalitu vášho spánku.“ Čalúnené čelá postelí môžu byť magnetom na baktérie, a to v dôsledku nahromadenia nečistôt z vlasových prípravkov.

Autosedačky

Autosedačky sú niekedy drahé, preto je veľmi lákavé preskúmať možnosti nákupu z druhej ruky. Avšak nemusí to byť správna voľba. Potenciálny kupujúci totiž netuší, či nebola autosedačka poškodená alebo či nebola súčasťou dopravnej nehody. Ak ide o starší model, nemusí spĺňať ani aktuálne bezpečnostné normy. „Mnoho ľudí si neuvedomuje, že autosedačky majú dátum spotreby, takže rodičia sa musia pred kúpou z druhej ruky uistiť, koľko rokov použiteľnosti ešte zostáva,“ dodala Jenkinsová.

(Zdroj: Getty Images,)

Klasické detské postieľky

Staršie a historické postieľky nie sú pre dieťa vhodné kvôli neustále sa meniacim bezpečnostným normám. Nehovoriac o tom, že rovnako ako posteľná bielizeň či matrace môžu tiež obsahovať množstvo baktérií a potenciálne dokonca aj riziko ublíženia, pretože neviete, ako postieľku používal predchádzajúci majiteľ.

Prilby

Vždy uprednostnite kúpu novej prilby namiesto použitej. Ako pri autosedačkách, ani v tomto prípade nie je možné zistiť, či nemal niekto s touto prilbou nehodu. Musí tiež správne sedieť, aby bola bezpečná, čo je obzvlášť ťažké určiť, ak ju kúpite prostredníctvom internetu alebo ak existujú obmedzenia týkajúce sa vrátenia.

(Zdroj: Getty Images)

Spotrebiče

Ak si spotrebič nemôžete vopred vyskúšať, vo všeobecnosti nie je správne kupovať ho z druhej ruky. Bez záruky alebo dokladu o kúpe je ťažké zistiť, kedy bol naozaj zakúpený a ako dlho ešte môže slúžiť. „Spotrebiče majú krátku životnosť,“ povedala von Gymnich-Scullyová. „Svoje peniaze nedostanete späť.“

Koberce

Ak sa chystáte kúpiť koberec z druhej ruky, je dôležité zamerať sa na stopy po hryzení domácimi zvieratami, škvrny alebo podozrivé pachy, ktoré sa ťažko odstránia, keď si ho donesiete domov. Gymnich-Scullyová hovorí, že je najlepšie vyhnúť sa kúpe použitých kobercov, s výnimkou vintage perzského štýlu.

(Zdroj: Getty Images)

Riad

Staršiemu riadu je niekedy ťažké odolať, ale odborníci upozorňujú, že ak si ho chcete kúpiť, mali by ste si uvedomiť, že sa v ňom nachádza väčšie množstvo olova.

Luxusné výrobky

Pokiaľ nakupujete použité luxusné výrobky aj s cenovkou, je nevyhnutné, aby ste sa najskôr uistili, či sú pravé.