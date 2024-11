Kupujete oblečenie v second handoch? Ohrozujete svoje zdravie, varujú vedci! TAKTO sa ochránite

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LEICESTER – Oblečenie zo second handov je čoraz obľúbenejšie a zvyčajne je aj porovnateľne lacnejšie. Táto praktika je, samozrejme, lepšia pre životné prostredie, no vedci upozorňujú, že aj v tomto prípade hrozia isté riziká. Poukázali na niekoľko vecí, na ktoré si treba dať pri nákupe takéhoto oblečenia veľký pozor.

Odborníci varujú tých, ktorí kupujú oblečenie v second handoch, aby boli opatrní po tom, čo nedávna správa odhalila, že toto oblečenie môže obsahovať množstvo baktérií. „Dopyt po použitom a vintage oblečení sa v posledných rokoch zvýšil,“ uviedla Primrose Freestoneová, odborníčka v klinickej mikrobiológii na Univerzite v Leicesteri, pre portál The Conversation. „Mnohí spotrebitelia vnímajú oblečenie z druhej ruky ako lacnejší a ekologickejší spôsob, ako rozšíriť svoj šatník. Je však dôležité ho najprv správne dezinfikovať. Je to preto, že oblečenie môže prechovávajú mnohé infekčné choroby,“ vysvetlila.

(Zdroj: Getty Images)

Pokožka prirodzene obsahuje milióny baktérií, nazývaných aj mikrobióm, čo znamená, že oblečenie, ktoré nosíme, je neustále v kontakte s rôznymi druhmi baktérií, plesní a vírusov. Mikrobióm každého človeka je však iný, takže to, čo je pre jedného človeka neškodné, môže druhému uškodiť. Freestoneová vysvetlila, že oblečenie je známym nosičom patogénov. „To znamená, že choroboplodné zárodky z jedinečného kožného mikrobiómu pôvodného majiteľa odevu možno stále nájsť na použitom oblečení, ak veci pred predajom nevyčistite,“ priblížila.

Samozrejme, existuje celkom jednoduchý spôsob, ako tomuto problému predísť. Stačí dôkladne vyprať všetky použité veci pri dostatočne vysokej teplote. „Odporúčame prať použité oblečenie pri teplote 60 stupňov Celzia s použitím pracích prostriedkov,“ uviedla Freestoneová. „Studená voda neodstráni patogény vo vnútri oblečenia, takže ak nemôžete oblečenie vyprať pri vysokej teplote, použite dezinfekčný prostriedok na bielizeň,“ dodala. Ak ste oblečenie zo second handu ešte nevyprali, nedávajte ho k oblečeniu, ktoré nosíte. V opačnom prípade hrozí riziko krížovej kontaminácie.