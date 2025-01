Pijete kávu o TEJTO hodine? Vedci prišli so skvelou správou: Vaše riziko úmrtia je podstatne nižšie!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW ORLEANS – Výsledky novej štúdie naznačujú, že konzumácia kávy v určitom čase počas dňa môže priniesť zdravotné výhody. Vedci z Tulane University v New Orleans sa k týmto záverom dopracovali po deväťročnom pozorovaní viac ako 40-tisíc dospelých jedincov.

Nová štúdia publikovaná v prestížnom časopise European Heart Journal naznačuje, že načasovanie pitia kávy môže ovplyvniť zdravie srdca. Jej autori analyzovali údaje o stravovaní u viac ako 42 000 dospelých osôb počas deväťročného obdobia. Zistili, že tí, ktorí pili ráno a predpoludním dve až tri šálky kávy, vykazovali výrazne nižšie riziko úmrtia z akejkoľvek príčiny a úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia v porovnaní s tými, ktorí kávu nepili. Zaujímavá bola aj skutočnosť, že tento pokles rizika nebol pozorovaný u tých, ktorí pili kávu počas celého dňa. „Mierna konzumácia kávy bola spojená so zdravotnými výhodami,“ pre Fox News povedal hlavný autor štúdie Lu Qi z Katedry epidemiológie na Tulane University. „Naša štúdia po prvý raz naznačuje, že aj načasovanie konzumácie kávy zohráva dôležitú úlohu. Jej konzumácia ráno a predpoludním prináša väčšie zdravotné výhody ako konzumácia počas celého dňa,“ dodal.

(Zdroj: Getty Images)

Podľa registrovanej dietetičky z New Yorku, Michelle Routhensteinovej, súvisí časť týchto výhod s cirkadiánnym rytmom. Ide o vnútorný biologický rytmus tela, ktorý reguluje spánkový a bdelý cyklus. „Pitie kávy predpoludním je v súlade s cirkadiánnym rytmom človeka, čo umožňuje sústredenie cez deň a kvalitný odpočinok v noci. Konzumácia kávy v neskorších hodinách môže niekedy naznačovať závislosť na stimulantoch, ktoré napomáhajú bdelosti a umožňujú pokračovať v práci, často na úkor riešenia hladu,“ vysvetlila odborníčka. Upozornila, že tento zvyk môže viesť k nedostatočnej výžive a negatívne ovplyvňuje zdravie srdca. Pripomenula aj to, že jednou z hlavných výhod kávy pre zdravie srdca predstavuje kyselina chlorogénová. „Je to polyfenol, ktorý sa nachádza v kávových zrnách, a má protizápalové vlastnosti. Zohráva tiež pozitívnu úlohu pri podpore zdravia ciev a oxidačného stresu,“ povedala.

(Zdroj: Getty Images)

Štdia neponúka jasný záver

Hlavný autor Lu Qi však naznačil, že táto štúdia má isté obmedzenia. „Toto je observačná práca, ktorá nemôže poskytnúť dôkazy o kauzalite,“ povedal. „Potrebujeme viac štúdií na overenie našich zistení v iných populáciách.“ Podľa Routhensteinovej sa práca nezameriavala na konkrétne druhy kávy a ani na pridané ingrediencie, ako cukor a smotana, ktoré by mohli znižovať zdravotné výhody. „Spôsob, akým pripravujete a konzumujete kávu, môže ovplyvniť jej výhody pre zdravie srdca,“ povedala.

Účinky kofeínu sa môžu líšiť

Routhensteinová poukázala aj na to, že medzi jednotlivcami sú genetické rozdiely, ktoré ovplyvnia ich schopnosť metabolizovať kofeín, čo znamená, že účinky kávy na srdcový rytmus a krvný tlak sa môžu líšiť od osoby k osobe. Kardiológ z Marylandu Bradley Serwer tiež zdôraznil, že konzumácia kofeínu nie je vhodná pre všetkých ľudí. „Má aj negatívne vedľajšie účinky a mali by ju vynechať alebo obmedziť ľudia trpiaci palpitáciami, čiže búšením srdca a vysokým krvným tlakom. Kofeín je droga a ako všetky drogy, aj jeho konzumácia má svoje výhody a riziká,“ priblížil.