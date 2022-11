Pijete kávu? Dodržujte toto PRAVIDLO a nestanete sa na nej závislí

Káva nenaštartuje váš deň len tým, že sa budete cítiť bdelejší. Kofeín tiež spôsobuje, že váš endokrinný systém uvoľňuje glutamát, neurotransmiter, ktorý zvyšuje schopnosť učiť sa a pamätať si. Viacero štúdií už poukázalo na zdravotné výhody pitia tohto nápoja; dokáže napríklad znížiť riziko rakoviny, cukrovky 2. typu alebo Parkinsonovej choroby.

Vďaka káve sa cítite bdelý, ale nie donekonečna

Neurotransmiter adenozín sa hromadí vo vašom tele počas dňa. Je jedným z dôvodov, prečo zaspávame. Zvyškové množstvá adenozínu stále zostávajú v mozgu, keď sa zobudíme. Kofeín však blokuje väzbu adenozínu na receptory v mozgu. Keď sa adenozín nemôže viazať, cítite sa bdelý, ale nie donekonečna. Keď vaše telo rozpozná, že adenozín sa neviaže, zareaguje vytvorením ďalších receptorov. Výskum ukazuje, že do troch dní po požití kofeínu sa počet adenozínových, nikotínových a muskarínových receptorov výrazne zvýši. Viac týchto receptorov znamená, že pre naštartovanie dňa bude potrebných viac šálok kávy. Ak ale necháte kofeín vyprchať, adenozínový pád bude ešte väčší.

Každý mesiac týždeň bez kávy

To znamená, že začnete piť viac a viac kávy počas dňa, už len preto, aby ste sa vyhli následkom neprítomnosti kofeínu v podobe únavy alebo bolesti hlavy. V určitom bode sa udržiavanie neustáleho kofeínového stavu stane pre vás novým normálom. Výskumy ukazujú, že zmeny v hladinách adenozínových receptorov sa zvyčajne vrátia po sedemdňovej kofeínovej prestávke. Myslite na to tak, že znížením tolerancie zvýšite impulz, ktorý pocítite, keď znova začnete piť kávu. Jedným zo spôsobov, ako na to, je dať si každý mesiac týždeň pauzu od kávy. Ak to znie príliš tvrdo, skúste pomalší prístup. To vám pomôže obnoviť adenozínové receptory, aby ste potom mohli maximalizovať účinky prvej alebo popoludňajšej šálky kávy bez toho, aby ste jej museli piť stále viac.