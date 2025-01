Chaos v supermarkete: VIDEO Dovnútra vtrhol diviak, vydesení zákazníci neverili vlastným očiam!

(Zdroj: Facebook/Daily Star)

Na konci minulého roka sa zákazníci supermarketu v indickom štáte Kérala stali svedkami kurióznej udalosti. Do predajne totiž vbehol diviak. Jednému z návštevníkov sa podarilo tento nezvyčajný moment zachytiť na mobilný telefón. Video, ktoré neskôr zverejnila tlačová agentúra AP, ukazuje, ako zviera behá medzi regálmi, preskočí naskladaný tovar a napokon zmizne z dohľadu.

Našťastie, diviak si nakoniec našiel cestu k dverám a vybehol von do lesa, čím ukončil chvíľkovú paniku medzi zákazníkmi a predavačmi. Miestny hasič potvrdil, že napriek rozruchu zviera nikomu neublížilo. Incident však poukázal na vážnejší problém v regióne, píše portál The Express. Obyvatelia Kéraly už dlhšie bojujú s narastajúcim počtom diviakov, ktoré ničia poľnohospodársku pôdu a narúšajú život miestnych obyvateľov. Zvieratá čoraz častejšie prenikajú do obývaných oblastí a spôsobujú značné škody.

Situáciu riešil aj člen zákonodarného zboru AKM Ashraf, ktorý žiadal ministra lesného hospodárstva o rýchle a účinné kroky na ochranu obyvateľov aj ich majetku. Miestni dúfajú, že vláda začne čoskoro konať, aby zabránila ďalším podobným incidentom.