Vedcov uchvátil TAJOMNÝ amulet starý takmer dvetisíc rokov: Môže prepísať históriu kresťanstva v Európe!

(Zdroj: YouTube/StadtFFM)

FRANKFURT NAD MOHANOM - Vedci objavili na predmestí nemeckého mesta Frankfurt nad Mohanom amulet, ktorý by mohol v tejto lokalite prepísať dejiny kresťanstva. Odborníčka sa domnieva, že staroveký nález nájdený v jednom z hrobov bývalého starorímskeho mesta Nida zamestná vedcov na dlhý čas.

Archeológovia sa domnievajú, že v hrobe v oblasti severozápadného predmestia Frankfurtu, kde sídlilo starorímske mesto Nida, objavili predmet, ktorý predchádza všetky známe kresťanské artefakty z tohto regiónu takmer o pol storočie. Objavený bol počas misie konanej v rokoch 2017 až 2018. Podľa portálu Archeology News práve v tejto lokalite narazili archeológovia na pohrebisko so 127 hrobmi. Zaujímali sa najmä o hrob, v ktorom boli uložené pozostatky pochádzajúce z obdobia medzi rokmi 230 a 270 n. l. a patrili mužovi vo veku pravdepodobne 35 až 40 rokov. Vedľa kadidelnice a keramiky vedci objavili pod bradou zosnulého kúsok tenkej, malej, zrolovanej striebornej fólie. Predmet meria len 3,5 centimetra a muž ho zrejme nosil zavesený na krku ako amulet. Klasifikovaný je ako fylaktéria a ide o vec, o ktorej sa verí, že poskytuje ochranu svojmu majiteľovi.

Nezávislá biblická archeologička Tine Rassalleová pre portál Live Science uviedla, že účelom týchto amuletov bolo chrániť alebo liečiť ich majiteľov pred rôznymi nešťastiami, ako sú choroby, telesné bolesti, neplodnosť alebo dokonca démonické sily. Podľa jej slov boli v dobe bez pokročilých lekárskych poznatkov takéto predmety dôležitým zdrojom útechy a bezpečia pre daného človeka a jeho blízkych. Často sa používali v neskorej antike, najmä vo východnom stredomorskom svete. Príručka Library of Congress Research Guides uvádza, že táto etapa zhruba zodpovedá obdobiu od konca tretieho storočia do približne siedmeho storočia v závislosti od lokality. „Amulety sú však oveľa zriedkavejšie v západorímskom svete. Jeho objavenie v Nemecku naznačuje, že kresťanské myšlienky začali prenikať do oblastí vzdialených od prvých centier rastu kresťanstva,“ vysvetlila Rassalleová.

Archeológ Ivan Calandra povedal, že artefakt vďaka technológii CT naskenovali vo vysokom rozlíšení a podarilo sa im vytvoriť 3D model. Tento proces odhalil 18-riadkový text, nazvaný Frankfurtský strieborný nápis, ktorý rozlúštil archeológ z Goetheho univerzity vo Frankfurte, Markus Scholz. Podľa denníka Daily Mail uviedol, že tento amulet dokazuje, že zosnulý muž bol pobožný. Pred objavením tohto nápisu sa na sever od Álp nenašli dôkazy o kresťanstve, ktoré by pochádzali z obdobia medzi rokmi 230 a 270 n. l. Odborníci preto tohto nemenovaného muža nazývajú „prvým kresťanom severne od Álp“. Šéfka oddelenia kultúry a vedy vo Frankfurte, Ina Hartwigová, označila nález za mimoriadny a uviedla, že objav zamestná vedcov na dlhý čas. Vyzdvihla tiež jeho vplyv na archeológiu, ako aj na religionistiku, filológiu a antropológiu.