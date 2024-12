Súrodenci chceli nachytať mamu: Do rodinnej FOTO ukryli vulgárny DETAIL! Keď to uvidíte...

(Zdroj: Instagram/amandak_cooper)

USA - Vianočná pohľadnica americkej influencerky Amandy Cooperová rozdelila sociálne siete na dva tábory. Ako uviedla v popise, mama ich každý rok pred Vianocami núti fotografovať sa. Rozhodli sa preto do spoločnej rodinnej fotografie zakomponovať malý, no o to vulgárnejší detail.

Vytvoriť dokonalú vianočnú fotografiu nie je jednoduché. Už len zladiť celú rodinu na jedno miesto a zosynchronizovať outfity môže byť náročné. Potom príde na rad samotná fotka – hľadanie ideálnej pózy, presúvanie členov rodiny a snaha zachytiť dokonalé úsmevy. Po všetkej tej námahe by bola škoda, keby výsledok niekto úmyselne pokazil. Americká influencerka Amanda Cooperová netušila, akú vlnu reakcií spôsobí žart, ktorý si pripravila na svoju mamu. Amanda, ktorá má na Instagrame viac než 15-tisíc sledovateľov, každý rok spolu s rodinou pózuje na perfektne zorganizovaných vianočných fotografiách, ktoré plánuje jej mama Melynda Kingová. Tento rok sa však so súrodencami rozhodli rozvíriť vody a pripraviť mame prekvapenie.

Výsledok ich fotenia zverejnila Amanda na Instagrame, ktorý si pozrelo už 19 miliónov ľudí. Na fotografii súrodenci nenápadne ukázali na kameru prostredníky, zatiaľ čo sa tvárili, že ide o bežný rodinný záber. „Použili sme slovo hroch ako tajný signál,“ vysvetlila Amanda, informuje portál Unilad. „Pred samotným záberom som zakričala: „Všetci povedzte: Chcem hrocha na Vianoce!‘“ Našťastie pre súrodencov, ich mama sa nad vtipom zasmiala a povedala: „Myslím, že to bolo úplne úžasné.“ Napriek tomu fotografia rozdelila ľudí na sociálnych sieťach na dva tábory. Kým niektorí považovali toto gesto za vtipné, iní boli rozhorčení.

Jeden komentujúci uviedol: „Vieme, že to malo byť vtipné, ale trochu mi to trhá srdce, keď si predstavím mamy, ktoré sa snažia zhromaždiť rodinu na menej ako hodinu života!“ Iný napísal: „Prečo? Žiadna úroveň.“ Niektorí však ocenili kreativitu a zmysel pre humor rodiny. „Milujem rodiny, ktoré majú zmysel pre humor, a tá vaša ho evidentne má!“ napísal jeden z nich. Iný uviedol: „Táto fotka má toľko lásky, osobnosti a humoru.“ Tretí dodal, že by to mala byť rodinná tradícia: „Nemôžem sa dočkať, keď deti vyrastú a zapoja sa do tejto tradície tiež!“