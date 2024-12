Kráska (25) prichystala pre manželka PIKANTNÝ vianočný darček: O tomto sníva nejeden chlap!

(Zdroj: Instagram/isah_limah)

Isabela sa rozhodla, že tento rok zorganizuje intímny zážitok v podobe trojky, ktorý podľa nej posilní ich manželské puto. „Tento dar je oslavou nášho vzťahu a spôsobom, ako vniesť do manželstva nové skúsenosti,“ povedala Isabela, píše portál Need To Know. Hoci jej nápad vyvolal zmiešané reakcie medzi priateľmi a rodinou, dvojica sa na túto intímnosť teší. Vybrali si pár, s ktorým zdieľajú rovnaké očakávania a ktorý súhlasí s ich konceptom „slávnostného daru“.

Isabela zdôraznila, že samotný vianočný deň strávia tradične – s rodinou, smiechom a klasickou večerou. Intímny darček však plánujú uskutočniť v súkromí neskôr v decembri, pravdepodobne v hoteli. Jej manžel, Prazeres Jr., označil tento dar za neuveriteľné prekvapenie a oceňuje otvorenosť a odvahu svojej ženy. „Nie je ľahké nájsť niekoho, kto je ochotný okoreniť vzťah takým sebavedomým a zaujímavým spôsobom,“ priznal.

Pár z brazílskeho São Paula zároveň aktívne podporuje myšlienku polyamorie na sociálnych sieťach, kde šíria osvetu o výhodách otvorených vzťahov. Tvrdia, že ich koncept „voľnej lásky“ je založený na dôvere, spojení a spiritualite. Napriek negatívnym reakciám, ktoré niekedy dostávajú, ich odhodlanie zostáva pevné. „Láska nemusí byť obmedzená monogamiou. Vzťah je o dôvere, fantáziách a vzájomnom dopĺňaní sa,“ dodala Isabela.