Ľudia nedokážu vyriešiť jednoduchý HLAVOLAM: Skúsite to? Musíte oprášiť základy fyziky

(Zdroj: Threads/mercuriusfilius)

Používateľ pod menom Mercurius na platforme Instagram Threads zverejnil obrázok, na ktorom sú znázornené tri kamióny, každý vezúci vodu v rôznych pozíciách. Prvý kamión (A) má vodu natlačenú na prednú časť vozidla, druhý (B) má vodu rovnomerne rozloženú, zatiaľ čo tretí kamión (C) má vodu nahrnutú na zadnej strane. Všetky kamióny sa pohybujú zľava doprava, čo je označené červenou šípkou. Otázka, ktorá má preveriť pozorovacie schopnosti: Ktorý z týchto kamiónov je v pohybe?

Reakcie na tento hlavolam boli rôznorodé. Jeden používateľ napísal: „Všetky tri. Kamión A spomaľuje, B má konštantnú rýchlosť na nerovnej ceste (vlastne, len na ceste) a C akceleruje.“ Ďalší súhlasil: „Všetky tri.“ Avšak jeden používateľ si z toho urobil vtip: „Žiadny z nich... sú to dvojrozmerné grafiky na sociálnych sieťach a ŽIADEN z nich sa nepohybuje. Vtipy bokom, ide o to, ktorý pedál je stlačený a ako silno.“

Názory sa rôznili aj na správnu odpoveď. Podľa fyziky je odpoveď jasná: V pohybe je kamión C, informuje denník Mirror. Vysvetlil, že kamión A spomaľuje, čo vytvára opačný účinok sily, ktorý tlačí vodu dopredu. Kamión B, ktorý má vodu rovnomerne rozloženú, musí byť v pokoji. Kamión C akceleruje, čo spôsobuje, že voda je tlačená dozadu – tento efekt je podobný tomu, ako keď vodič pri zrýchľovaní cíti, že je tlačený do sedadla.