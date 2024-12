Máte domáceho miláčika? Utekajte k ušnému, varuje žena: Z toho, čo sa ukrývalo v jej uchu, vám príde zle!

(Zdroj: TikTok/karrah_peden_tram/Getty Images)

Vo svojom videu na TikToku žena menom Karrah prezradila, že navštívila lekára kvôli upchatým ušiam. Lekár najprv skontroloval ucho a po nahliadnutí dovnútra začal odstraňovať ušný maz. „Zo zdanlivo zdravého ucha vytiahol obrovskú čiernu masu ušného mazu,“ povedala Karrah. Tento nález ju vystrašil, keďže bola presvedčená, že jej druhé ucho je v ešte horšom stave. „Prešiel k druhému uchu a poznamenal: ‚Tu je viac ušného mazu. Je prilepený priamo na ušnom bubienku, takže to chvíľu potrvá.‘ Bolo to veľmi bolestivé. Keď to konečne vytiahol, bolo to rovnako nechutné, no ešte bolestivejšie. Potom zrazu povedal: ‚To snáď nie!‘“ prezradila ďalej.

Karrah, znepokojená lekárovou reakciou, sa pripravovala na najhoršie. Zdravotník jej oznámil, že nemohol uveriť tomu, čo našiel. „V tej chvíli som si myslela, že to bude nejaký hmyz,“ pokračovala. „Použil pinzetu a ťahal niečo, čo bolo priamo na mojom ušnom bubienku. Bolelo to. Nakoniec vytiahol obrovský chumáč psích chlpov. Povedal, že to vyzeralo, akoby mi niekto natlačil psie chlpy priamo do ušného kanálika,“ dodala.

Po tejto skúsenosti Karrah varovala všetkých, ktorých trápia upchaté uši, aby radšej navštívili odborníka. Jej príspevok rýchlo zaujal pozornosť používateľov sociálnej siete, pričom mnohí zdieľali podobne znepokojujúce príbehy. „Mala som závraty a migrény, ktoré mi nevedeli diagnostikovať. Po roku som zistila, že sa mi plochá zadná časť náušnice zosunula do ušného kanálika a zostala tam,“ uviedla jedna z komentujúcich. Iný sa podelil o mrazivejší incident: „Lekár sa ma spýtal: ‚Máte bieleho psa?‘ Môj biely pes zomrel pred rokom, no jeho chlpy zostali stále so mnou.“