Ženu ohromil balík zo známeho e-shopu: Toto si neobjednala! Ľudia tovar rýchlo odstraňujú z košíka

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN – Začal sa december a mnohí sa pomaly dostávajú do vianočnej nálady zdobením svojich príbytkov. To mala v pláne aj istá žena, ktorá si zo známeho internetového obchodu objednala vianočný veniec. Keď ale zistila, čo jej v skutočnosti prišlo, skoro odpadla.

Situácia, v ktorej sa ocitla žena menom Tracey Robinsonová, rozosmiala takmer šesť miliónov divákov. O virálne video sa podelila jej dcéra Rachel a zachytáva tovar, ktorý si Tracey objednala zo známeho čínskeho internetového obchodu Temu, informuje denník The Sun. Domnievala sa, že do košíka vložila vianočný veniec za 5 libier (6 eur), no namiesto dekorácie v balíku našla deku s potlačou vianočného venca visiaceho na bielych dverách.

Rachel, ktorá sa kvôli tomuto epického zlyhaniu neubránila smiechu, k videu pripísala: „Keď si kúpiš ‚veniec‘ z Temu.“ Netreba dodávať, že video sa odvtedy stalo hitom sociálnych sietí, pričom získalo takmer tritisíc komentárov. Jeden nakupujúci z Temu našťastie videl video práve včas, pretože aj on uvažoval o kúpe venca. „Mal som to v košíku, rovno to odtiaľ vyhadzujem,“ uviedol v komentári.

Nie každý však mal také šťastie. „Čakám, kedy príde moja,“ priznal používateľ sociálnej siete, ktorého zrejme čaká rovnaké sklamanie ako Tracey. „Mojej mame sa to stalo minulý rok, povedala: ‚Objednala som si pekné drevené ozdoby z Temu‘. Prišli nálepky na okná,“ pridal sa ďalší komentujúci. Štvrtý zavtipkoval: „Nevidím v tom problém, stačí deku zavesiť nad vchodové dvere, zavrieť a hotovo. Snehuliak je len bonus navyše.“