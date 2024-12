Snúbenci (21) šokovali svojím priznaním: Intimita na bode mrazu! Za štyri roky sa ani raz nepobozkali

(Zdroj: Instagram/kaytlin.oneall)

Američanka Kaytlin (@kaytlin.oneall) zverejnila na TikToku video so žiadosťou o ruku, čo nie je nič výnimočné. Mladá žena však zároveň spomenula, že sa s manželom nebudú bozkávať až do chvíle, kým si nepovedia svoje áno. „Upozornenie! Nemusíte sa bozkávať, aby ste dostali prsteň,“ napísala vo svojom príspevku. Nie všetci však s týmto názorom súhlasili a mnohí si nad týmto rozhodnutím lámali hlavu. Podľa TikTokerky sa ich ľudia zvyčajne pýtajú, či to myslia skutočne vážne a zaujíma ich tiež dôvod tohto rozhodnutia. Rodáčka z Texasu prezradila, že mnohí uznali, že takéto rozhodnutie si vyžaduje veľkú sebakontrolu. Ostatní však na dvojicu tlačia a chcú, aby sa pobozkali. „Viete, že sa môžete jednoducho pobozkať, nie je to koniec sveta!“ hovoria často cudzí ľudia.

Iní to zas prehnali, keď sa dvojice pýtali aj na to, aké iné fyzické interakcie majú. „Dobre, ale čo iné teda robíte?“ Napriek nátlaku zostávajú títo kresťansky založení mladí ľudia aj naďalej vo svojom postoji neochvejní. A hoci sa odmietajú nechať prehovoriť, prezradili, že toxická kultúra čistoty nie je dôvodom ich rozhodnutia. Pár vysvetlil, že to bolo ich náboženské presvedčenie, ktoré ich inšpirovalo k tomu, aby sa zdržali akejkoľvek formy fyzickej intimity. „Je to naozaj preto, že sme cítili toto presvedčenie od Pána,“ vysvetlila Kaytlin pre magazín People. „Vaše telo sa vždy bude chcieť rozhodnúť nesprávne.“

Vysvetlila aj svoje dôvody, prečo sa chce zdržať fyzickej intimity, kým neuzavrie manželstvo. „Predtým, ako sme s Drewom začali chodiť, strávila som čas premýšľaním o fyzických hraniciach, ktoré som vo vzťahu chcela, pretože ak by som s niekým chodila, tak len s úmyslom vstúpiť do manželstva,“ povedala. „Vedela som, že prvý bozk a fyzickú intimitu si chcem nechať pre svojho budúceho manžela. S Drewom sme sa rozprávali o týchto hraniciach a obaja sme boli zajedno. Prvý bozk sme si chceli nechať na manželstvo, nechceli sme mať výčitky z predčasného prekročenia fyzických hraníc,“ uzavrela.