Najkurióznejšie prípady roka 2024! Neuveriteľné, čo Slováci zažili: Lietajúca trampolína aj útočiace stádo kráv

(Zdroj: Getty Images)

Slováci si skutočne prežili najzaujímavejší rok 2024. Medzi najkurióznejšie poistné udalosti rozhodni patrí stádo kráv, ktoré poškodilo nič netušiacemu mužovi auto. Dobytok totiž prechádzal cez cestu vo Veľkom Lipníku a v ceste im zavadzalo zaparkované vozidlo značky Škoda Octavia. Kravy sa cez auto prehnali, a prevalili mu zadnú kapotu a zlomili svetlo. Vodičovi neostávalo nič iné, len sa prizerať ako mu ho ničia.

Ďalšou kurióznou poistnou udalosťou bola aj lietajúca trampolína, ktorá poškodila auto na dvore. "Tohtoročná víchrica v oblasti Nízkych Tatier spôsobila skutočne kurióznu poistnú udalosť – silný vietor totiž prevrátil trampolínu, ktorá bola umiestnená na dvore v chatovej oblasti. Pri pohybe železná časť konštrukcie oškrela lak na vedľa stojacom luxusnom aute, čím vznikla škoda v sume takmer 2000 eur," poznamenala poisťovňa Union.

O svojom vie aj žena z Bratislavy, ktorá bude na dovolenku v Taliansku ešte dlho spomínať. Počas prehliadky jaskyne totiž zrazu z tmy vyletel netopier a namieril si to priamo na slovenskú turistku. Žena sa tak zľakla, že uskočila. Poškmykla sa tak nešťastne, že si vyvrtla členok.

Kurióznu situáciu zažila aj ďalšie žena počas dovolenky. "Predstavte si, že si v rámci dovolenky na ostrove urobíte výlet do prírody, prechádzate sa olivovými hájmi, hladkáte zvieratká, keď tu zrazu na vás zaútočí osol. Na prvý pohľad nevinné zviera dohrýzlo klientku Unionu tak, že musela byť ošetrená lekárom. Stálo to 350 eur, ale skúsenosť to bude určite cennejšia," podelila sa o zážitok svojej zákazníčky Union poisťovňa.