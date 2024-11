Šok po vyše 50 rokoch: Súrodenci tvrdia, že ich otec bol slávny únosca DB Cooper! VIDEO Toto našli v dome

(Zdroj: Profimedia)

Súrodenci Chanté a Rick McCoyovci III. tvrdia, že ich otec, Richard McCoy mladší, bol neslávne známy únosca, ktorý v roku 1971 vyskočil z lietadla Boeing s 200 000 dolármi (189 915 eur) niekde medzi Seattlom a mestom Reno v Nevade, píše portál Cowboy State Daily. Išlo o výkupné za cestujúcich a posádku. Do dejín sa zapísal ako DB Cooper, pretože pod týmto menom nastúpil na palubu lietadla. Súrodenci uviedli, že čakali so zverejnením tejto informácie až do smrti svojej matky, ktorá zomrela v roku 2020, pretože sa obávali, že by mohla byť zapletená do únosu, lebo padák našli u nej doma. Po jej smrti sa súrodenci stretli s leteckým YouTuberom Danom Gryderom, aby mu padák ukázali.

Podľa jeho slov je rovnaký ako ten, ktorý Cooper použil v roku 1971. „Tá súprava je doslova jedna z miliardy,“ povedal Gryder pre miestny portál o unikátnom padáku. Tvrdil, že upravený padák v dome McCoyovcov sa zhoduje s tým, ktorý pre Coopera pripravil veterán v parašutizme Earl Cossey. Vyšetrovatelia upozorňovali na možnosť, že Richard mladší bol vzhľadom na svoju vlastnú kriminálnu minulosť roky na úteku. Päť mesiacov po slávnom únose bol prichytený pri podobnom incidente v Utahu. Zlodej nakoniec ušiel z väzenia a zomrel pri následnej prestrelke s políciou.

Súrodenci McCoyovci povedali Gryderovi, že pravdu poznajú už roky, ale rozprávalo sa o nej len v ich rodine kvôli obavám, že orgány činné v trestnom konaní do oboch únosov zapletú ich matku Karen. McCoyovcov údajne oslovila FBI, aby si pozreli dôkazy a potom pátrala v Severnej Karolíne po ďalších stopách. Padák prevzala v roku 2023, pričom Rick poskytol vyšetrovateľom aj vzorku DNA. Agenti ho údajne informovali, že ďalším krokom by mohla byť exhumácia tela jeho otca, ale takáto žiadosť ešte nebola podaná.

Siblings claim late dad is mysterious plane hijacker DB Cooper after finding hidden parachute in home: ‘One in a billion’ https://t.co/8YKyPEbJU1 pic.twitter.com/YZIY5tQWzb — New York Post (@nypost) November 27, 2024

Zatiaľ nebolo vydané žiadne verejné vyhlásenie týkajúce sa vyšetrovania. Agentúra uviedla, že prípad bol pre nedostatok stôp oficiálne uzavretý v roku 2016. Skutočnosť, či Cooper prežil skok cez drsnú, zalesnenú krajinu, nebola nikdy potvrdená. Jednou z mála stôp o identite únoscu bolo jeho nájdené čierne sako a rozpadávajúci sa balíček dvadsaťdolárových bankoviek, ktorých sériové čísla zodpovedali číslam výkupného. Objavil ich malý chlapec pri rieke Columbia v roku 1980.