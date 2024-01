Prípad záhadného únoscu mätie detektívov už vyše 50 rokov: Nečakaný dôkaz vrhá na prípad nové svetlo

(Zdroj: Profimedia)

Príbeh sa začal popoludní 24. novembra 1971, keď si istý muž kúpil jednosmernú letenku z Portlandu v Oregone do Seattlu. Muž, ktorý si hovoril Dan Cooper, mal podľa FBI na sebe oblek s bielou košeľou a čiernou kravatou. Cooper si počas čakania na odlet objednal bourbon a sódu a nijako na seba nepútal pozornosť. To sa ale zmenilo krátko po 15:00, keď letuške na palube lietadla odovzdal lístok, v ktorom jej oznámil, že má v kufríku bombu a prikázal jej, aby si sadla. Následne jej ukázal kufor plný drôtov.

Únosca jej nadiktoval svoje požiadavky, ktoré si poznamenala na kus papiera: štyri padáky a 200 000 dolárov (183 668 eur) v dvadsaťdolárových bankovkách. Keď lietadlo pristálo v Seattli, Cooper vymenil 36 pasažierov letu za hotovosť a padáky, no ponechal si niekoľko členov posádky. Zostal v lietadle a nariadil pilotom, aby zamierili do Mexika. Keď sa nachádzali medzi Seattlom a Renom, Cooper náhle vyskočil zo zadnej časti lietadla pomocou jedného z padákov a v ruke zvieral tašku s výkupným. Posádka bezpečne pristála, ale únosca zmizol a odvtedy ho už nikto nikdy nevidel.

Spojitosť s leteckým sektorom

Kto to bol a čo sa s ním stalo, zostáva dodnes neznáme, napriek tomu, že FBI vypočúvala stovky ľudí, sledovala stopy po celých USA a prehľadávala lietadlo, aby našla dôkazy. Najdôležitejším dôkazom bola spomínaná čierna pripínacia kravata JCPenny, ktorú Cooper nechal na svojom mieste. Tento kus oblečenia vyšetrovatelia v priebehu desaťročí nespočetnekrát testovali, čo im umožnilo objaviť tisíce častíc rozptýlených medzi vláknami, vrátane vzácnych kovov spojených s leteckým sektorom.

To viedlo amatérskeho detektíva Erica Ulisa, ktorý prípad roky študuje, k presvedčeniu, že podozrivý bol zamestnancom špeciálneho zariadenia na výrobu kovov v Pittsburghu s názvom Crucible Steel, ktoré bolo hlavným dodávateľom Boeingu v 60. a 70. rokoch. Dokonca identifikoval hlavného podozrivého: muža menom Vince Petersen, ktorý bol jedným z ôsmich inžinierov zamestnaných v Crucible. Napriek intenzívnemu úsiliu sa Ulisovi a jeho kolegom nepodarilo nájsť žiadny konkrétny dôkaz Cooperovej skutočnej identity. Zdá sa však, že to sa už čoskoro zmení.

Kľúčom môže byť Cooperova kravata

V rozhovore pre denník The Sun Ulis vysvetlil, že sa nedávno stretol s vedcom Tomom Kayem, ktorý analyzoval kravatu v roku 2009 a znova v roku 2011. Na vykonanie týchto testov použil Kaye špeciálne zariadenie, ktoré zachytáva častice vo filtri. Kaye mala za úlohu skontrolovať stopy kovov, chemikálií a peľu. Teraz sa však ukázalo, že zariadenie je schopné zachytiť aj DNA. Ulis a Kaye plánujú zdieľať filter, ktorý bol posledných 13 rokov hermeticky uzavretý, s najmodernejším laboratóriom na vykonávanie pokročilej analýzy DNA. Tento proces, nazývaný metagenomická analýza, umožňuje vedcom oddeliť jednotlivé vlákna DNA. Keď sa vlákna oddelia, Kaye a Ulis začnú vytvárať Cooperov genetický profil, aby ho mohli porovnať s profilom podozrivých vrátane Vincea Petersena.

Ich cieľom je tiež použiť DNA na forenznú genealógiu - zostavenie rodokmeňa pre Coopera a následné vypracovanie jeho identifikácie. "Ľudia si mysleli, že si robím srandu, keď poviem, že sa všetko pohybuje tak rýchlo, že by sme to mohli vyriešiť do konca roka, ale nerobím. Metagenomická DNA je svätým grálom, pretože dokáže individuálne oddeliť všetky profily DNA na kravate," povedal Ulis pre The US Sun. "Je to kriticky dôležité, pretože na tej kravate máte tucet rôznych profilov DNA od každého, kto s ňou v priebehu rokov prišiel do kontaktu, vrátane rôznych agentov FBI a samotného Coopera. Budeme schopní oddeliť všetky z týchto prameňov jednotlivo a aj keď nebudeme vedieť, ktorý z nich je Cooperov, budeme môcť postupne zúžiť kruh," doplnil Ulis.

Problémy s FBI

DNA na kravate už experti dvakrát neúspešne testovali, no Ulis sa kvôli tomu neznepokojuje. Poukázal na to, že testovacie metódy používané vyšetrovateľmi pred 20 rokmi boli v porovnaní s dnešnou technológiou úplne iné. Napriek tomu musí vysokoprofilový výskumník prekonať ďalšie prekážky, kým dokončí svoju misiu. Minulý rok zažaloval FBI s nádejou, že prinúti úrad predať kravatu na ďalšie testovanie. Sudca však prípad zamietol s odôvodnením, že zákon o slobode informácií sa týka len záznamov a nie hmotných predmetov, ako sú kravaty. Ulis má v úmysle odvolať sa proti rozhodnutiu, najmä preto, že sa domnieva, že vyšetrovatelia prehliadli kľúčovú vlastnosť kravaty - malú sponu v uzle, ktorá umožňuje nositeľovi upraviť jej veľkosť.

Verí, že keby Cooper kravatu niekedy upravil, čo je vysoko pravdepodobné, jeho DNA by bola v drážkach spony. "Testovanie metagenomickej DNA je drahé, časovo náročné a komplikované. Preto má spona veľký význam, pretože je chránená. Pravdepodobne máme čo do činenia so situáciou, kedy je DNA D. B. Coopera izolovaná na tejto spone. Testovanie by nám mohlo poskytnúť pevný, čistý a jednoduchý profil," dodal Ulis.