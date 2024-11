Bizarná skupina na Facebooku valcuje internet: FOTO najsmrteľnejších schodísk na svete! Zostane vám rozum stáť

(Zdroj: Getty Images/Facebook/Death Stairs/Hywel Williams)

Série desivých záberov, ktoré sa pravidelne objavujú v skupine Death Stairs na Facebooku, sú dostatočne znepokojujúce – bez ohľadu na to, či schody obľubujete alebo nie. Zábery v skupine dokazujú, že schody môžu byť skutočne kadejakých tvarov, čo v niektorých prípadoch značne komplikuje ich využitie. Niektoré vedú do priepasti, iné sú nočnou morou v podobe krútiacich sa schodísk. Pod obrázkami sa často objavujú varovania od komentujúcich. Príkladom sú aj schody, o ktoré sa podelila jedna z mamičiek v skupine. Na zábere vidno, že jednotlivé časti sú pripevnené k stene, čo vytvára efekt, akoby celé schodilo levitovalo. „Som zmätená, prečo si ľudia myslia, že je to nebezpečné aj pre dospelých. Veď vyzerajú cool,“ napísala v reakcii na varovné komentáre.

Ďalší člen skupiny sa podelil o poriadny trapas. V inej skupine totiž našiel fotografiu schodiska, ktoré je na jednej strane vyhradené pre vozíky. Problémom však je, aj na strane určenej pre vozíky sú schody, takže sú mimoriadne nepraktické. „Povedal im o tom niekto?“ zavtipkoval jeden z komentujúcich. „Ak to nie je vtip, potom je to naozaj ofenzívne,“ uviedla iná komentujúca. Tretia komentujúca však poznamenala, že táto časť schodov je určená pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou, ktorí ale nie sú na vozíku, no potrebujú na stúpanie do schodov zábradlie. „Pre zdravotne postihnutých, ktorí ale nie sú na invalidnom vozíku, neexistuje žiadny symbol,“ vysvetlila.

Na ďalšom zábere vidno sklenené schody, sú mimoriadne nepraktické, na čom sa zhodlo hneď viacero používateľov sociálnej siete. „Ultimátny test zraku, rovnováhy a sebavedomia,“ napísal autor k záberu. „Toto je najzvrátenejšie schodisko, aké som v tejto skupine videl,“ priznal jeden z komentujúcich. „Myslím, že ľudia, ktorí navrhujú takéto schody, sa snažia pôsobiť múdro, ale v skutočnosti je to len smiešne,“ pridala sa ďalšia.

Pravdepodobne najšokujúcejší záber však uverejnil iný člen skupiny, ktorý sa podelil o skutočne mätúce schodisko. „Teraz som buď opitý, ale zmätený,“ pripísal k záberu, na ktorom vidno skutočne divoké drevené schodisko. „Výborne, mám migrénu už len pri pohľade na tie schody,“ napísala jedna z komentujúcich. Iná používateľka sociálnej poznamenala, že súčasťou tohto bizarného schodiska sú aj zrkadlá, kvôli ktorým celý výjav pôsobí majestátne a strašidelne zároveň. „Je mi zle,“ uviedol iný komentujúci. Bezpochyby sa viacero komentujúcich zhodlo na tom, že podobné schodisko by doma určite nechceli mať.

