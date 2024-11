Opäť ste nabrali stratené kilogramy? Strava za to nemôže, tvrdia vedci! Konečne poznajú príčinu priberania

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ZÜRICH – Asi 85 percent obéznych ľudí alebo ľudí s nadváhou, ktorí schudnú aspoň 10 percent svojej telesnej hmotnosti, ju do roka opäť naberú späť. Hoci je dlhodobé udržiavanie nízkokalorickej diéty náročné, pravdepodobne zohráva pri priberaní na váhe menšiu úlohu.

„Nie je možné, že nám všetkým chýba vôľa na udržanie stratenej hmotnosti,“ hovorí Laura Catharina Hinteová z Federálneho technologického inštitútu v Zürichu vo Švajčiarsku, píše portál New Scientist. Príčinu opätovného priberania odhalil nedávny výskum. Ukázal, že mozog vníma rýchlu stratu tuku ako nebezpečnú, čo vedie telo k šetreniu energiou. Pri ďalšom skúmaní Hinteovej tím študoval tukové tkanivo 20 obéznych ľudí pred a dva roky po bariatrickej operácii, pričom ho porovnával s tukom 18 ľudí so zdravou hmotnosťou.

(Zdroj: Getty Images)

Sekvenovaním RNA v tukových bunkách identifikovali viac ako 100 zmenených molekúl RNA spojených so zápalom a zhoršeným ukladaním tuku u obéznych jedincov, ktoré pretrvávali aj po strate hmotnosti. Ich výskum bol publikovaný v časopise Nature. Ferdinand von Meyenn, tiež z Federálneho technologického inštitútu v Zürichu, vysvetľuje, že tieto zmeny zvyšujú zápal a zasahujú do spôsobu, akým tukové bunky ukladajú a spaľujú tuk, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť budúceho priberania.

Štúdie na myšiach ukázali, že predtým obézne myši pribrali výrazne viac na strave s vysokým obsahom tukov ako myši so zdravou hmotnosťou a uložili si do tukových buniek viac tuku a cukru. Tím tiež objavil epigenetické znaky na DNA, ktoré spúšťajú uvedené zmeny RNA. Hoci nie sú priamo pozorované u ľudí, tieto zistenia sa pravdepodobne prenášajú naprieč druhmi, hovorí Henriette Kirchnerová z Univerzity v Lübecku v Nemecku, ktorá sa na výskume nezúčastnila. „V nadchádzajúcich desaťročiach by lieky zamerané na epigenetiku mohli pomôcť pri liečbe obezity,“ dodala Kirchnerová.