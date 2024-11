Nová audionahrávka z väzenia odhalila ŠOKUJÚCE priznanie Charlesa Mansona: Vymklo sa mu to z rúk!

(Zdroj: SITA/AP)

Manson a jeho nasledovníci boli zodpovední za množstvo vrážd na konci 60. rokov, ale zvukový záznam naznačuje, že obetí neslávne známej „Rodiny“ je viac. Séria bude skúmať Mansonovu účasť na notoricky známych zločinoch, jeho výchovu, kriminálnu mladosť a jeho skutočné city k rodine. V mrazivom zázname Manson podľa denníka Daily Star priznáva: „Práve som sa zaplietol do vecí, ktoré sa mi vymkli z rúk, človeče. Zaplietol som sa do niekoľkých vrážd. Svoju .357 magnum som nechal v Mexico City a na pláži som nechal niekoľko mŕtvych.“

Zobraziť galériu (3) Charles Manson (Zdroj: SITA/AP)

Manson, ktorý zomrel v roku 2017 vo veku 83 rokov, je neslávne známy tým, že zosnoval masakry počas leta 1969. Jeho kult brutálne zavraždil hollywoodsku herečku Sharon Tateovú a niekoľko ďalších, uvádza denník Mirror. Následne zavraždili šéfa supermarketu Lena LaBiancu a jeho manželku Rosemary v ich vlastnom dome. Vražedné vyčíňanie sa skončilo zatknutím rodiny Mansonovcov v decembri toho istého roku pre nesúvisiace krádeže áut.

Boj o majetok

Boj o majetok Charlesa Mansona vo výške 1 milión libier (1 195 170 eur) sa zvrhol do ďalšieho chaosu, pretože traja žiadatelia sa dostali do ostrého sporu o bohatstvo tohto známeho vodcu kultu. Daniel Arguelles, 64-ročný realitný agent z LA, trvá na tom, že je Mansonovým synom, zatiaľ čo 57-ročný nadšenec pre memorabílie Michael Channels tvrdí, že vlastní závet, podľa ktorého má všetko zdediť práve on. Medzitým Jason Freeman, 48-ročný bývalý bojovník MMA z Bradentonu na Floride, tvrdí, že je vnukom odsúdeného vraha.

(Zdroj: SITA/California Department of Corrections and Rehabilitation)

Charles Manson zomrel prirodzenou smrťou 19. novembra 2017 v štátnej väznici Corcoran, kde strávil 47 rokov v cele smrti. Za niektoré veci neslávne známeho vodcu kultu – vrátane jeho gitár, oblečenia a iných osobných vecí z väzenia, ktoré sú v súčasnosti uložené v škatuliach v sklade – by mohli zberatelia zaplatiť celé tisíce.