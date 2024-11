VIDEO mamičky, z ktorého vám naskočia zimomriavky: Nechali by ste nahovoriť na takúto šialenosť?

(Zdroj: TikTok/itskyajeub)

Kya Jeubová je influencerka z Colorada v USA a na sociálnych sieťach je známa ako ľadová kráľovná. Pravidelne totiž zdieľa príspevky, v ktorých vchádza do obrovskej kade s ľadovou vodou. Svojím nedávnymi videom šokovala divákov, keď si sadla do ľadovej kade, obklopená idylickou zasneženou krajinou. „Toto musíte vyskúšať!“ vyzvala ľudí v popise videa.

V úvode videa vidno, ako sa Jeubová iba v plavkách snaží rozbiť ľad pokrytý snehom na povrchu kade. „Je to zaseknuté,“ povedala. Kým pokračovala v rozbíjaní, priznala, že voda je taká zamrznutá, že ani nevyzerá ako voda. Napokon vošla do kade. „Je to také dobré,“ povedala, zatiaľ čo bola po krk ponorená v ľadovej vode. Na zdesenie mnohých divákov si po pár sekundách ponorila do ľadovej vody aj hlavu. Napokon spokojne vyšla z kade von.

Ľudia neváhali a o svoje dojmy z videa sa podelili v komentároch. „Nechápem, ako môže mať niekto rád pocit chladu. Neviem vydržať, keď mi je len trochu zima, toto si neviem ani len predstaviť,“ napísala jedna z komentujúcich. „Si úžasná,“ uviedla ďalšia.