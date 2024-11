Príbeh lásky ako z romantického filmu: Žena sa rozišla s priateľom, dnes sú manželia! Všetko vďaka otrasu mozgu

(Zdroj: Instagram/zobrothersons)

UTAH – Pár z Utahu prežil príbeh lásky, ktorý je ako vytrhnutý z romantického filmu. Jenna Brothersonová a jej manžel Mitchell sa zosobášili sedem mesiacov po rozchode – a to len preto, že po otrase mozgu Mitchell zabudol, že sa rozišli. Ich cesta od rozchodu k opätovnému spojeniu je plná dramatických zvratov a nezabudnuteľnej náklonnosti.

Jenna a Mitchell, ktorí majú teraz obaja 27 rokov, boli niekoľko mesiacov len priateľmi, než spolu začali randiť. Vo februári 2020 Jenna ukončila svoj vzťah s Mitchellom, pretože sa cítila byť príliš zahltená životom. Na druhý deň sa Mitchell vybral lyžovať na Beaver Mountain v Utahu. Pokúsil sa o salto, no nepekne si zranil hlavu. Prebudil sa až v sanitke, ktorá ho viezla do nemocnice. Utrpel vážny otras mozgu a okamžite zavolal Jennu, aby ho prišla vyzdvihnúť, pretože nemohol šoférovať. „Prečo mi píše? Veď sme sa práve rozišli,“ spomína si na celý príbeh Jenna vo videu, ktoré zverejnila na TikToku. Mitchellov otras mozgu spôsobil nezvyčajnú amnéziu – zabudol na ich rozchod.

„Stále mi písal a chcel sa stretnúť – ja som nechápala prečo, veď sme sa predtým rozišli,“ povedala Jenna pre magazín People. „Myslela som si, že to možno zobral naozaj vážne. Dohodli sme sa, že zostaneme aspoň priatelia. Dokonca keď som mu spomínala, že sme mali s kamarátkami ťažký deň, prišiel s prekvapením – doniesol nám zmrzlinu,“ uviedla ďalej. Jenna si čoskoro uvedomila, že urobila chybu, keď skončila vzťah s Mitchellom a začala si vážiť, aký láskavý a pozorný bol aj po rozchode. „Bola som nervózna, vedela som, že musím odhodiť svoju hrdosť a opýtať sa ho, či by sme to neskúsili znovu,“ spomína Jenna na okamih, keď dostala od Mitchella správu, aby sa stretli hneď po jej návrate z jarných prázdnin.

Keď ho nakoniec požiadala, aby sa dali dokopy, zistila, že Mitchell nemal ani tušenia, že už spolu nechodia. Pamätal si iba situáciu, ako sa s ňou rozprával v aute, ale nedokázal si spomenúť, o čom presne ich konverzácia bola. „Myslel si, že to bol iba vtip a mne sa uľavilo. Pre neho sme nikdy neboli rozídení, čo nám uľahčilo cestu späť k sebe,“ prezradila Jenna. Päť mesiacov po tom, ako sa dali opäť dokopy, sa zasnúbili. O menej než tri týždne neskôr, 4. septembra 2020, sa vzali. „Môj manžel počas svadobného prejavu povedal, že si nepamätá náš rozchod, ale tiež dodal, že je nesmierne vďačný za to, že všetko dopadlo tak, ako malo,“ dodala Jenna.