Je to potvrdené: Asteroid známy ako Boh chaosu sa dramaticky priblíži k Zemi! Stret zanechá trvalé následky

MARYLAND – V priebehu storočí asteroidy často menili vzhľad Zeme. To, čo bolo kedysi úrodnou rovinou, sa tak stalo hlbokým kráterom bez viditeľných známok života. Zdá sa však, že Zem by mohla dostať šancu na „pomstu“, a to už veľmi skoro.

Vedecká štúdia, ktorá bude publikovaná v The Planetary Science Journal, naznačuje, že gravitačné pole Zeme by mohlo mať zaujímavý vplyv na asteroid Aphophis, ktorý 13. apríla 2029 preletí veľmi blízko našej planéty. Tento asteroid, prezývaný Boh chaosu, je dlhý 340 metrov a predpokladá sa, že by mohol prejsť okolo Zeme vo vzdialenosti len 32-tisíc kilometrov. Pre porovnanie, Mesiac je od Zeme vzdialený v priemere 384-tisíc kilometrov. Vedec z Laboratória aplikovanej fyziky na Johns Hopkins University, Ronald-Louis Ballouz, chcel preto vyskúšať, ako táto blízkosť ovplyvní samotný asteroid. Zostavil skupinu medzinárodných výskumníkov, ktorí vytvorili počítačové modely Apophisu.

Vzhľadom na to, že ide o málo informácií, ktoré nestačia na vytvorenie dobrého modelu, vedci založili modely na podobnom dvojplošnom asteroide Itokawa, ktorý je lepšie študovaný. Potom simulovali pohyb asteroidu smerom k Zemi a sledovali veľké i malé fyzikálne zmeny. Modely odhalili dva fyzikálne procesy, ktoré pravdepodobne ovplyvnia povrch Apophisu počas blízkeho stretnutia. Podľa vedcov gravitácia spustí otrasy, ktoré začnú pravdepodobne hodinu predtým, ako Apophis dosiahne svoj najbližší bod k Zemi a budú pokračovať ešte nejaký čas potom.

'God of chaos' asteroid could trigger astroquakes when it skims past Earth on Friday the 13th https://t.co/T2ExqacA20 pic.twitter.com/NhyzgM7i59 — Daily Mail Online (@MailOnline) November 8, 2024

Vo vyhlásení pre Live Science Ballouz vysvetlil, že gravitácia Apophisu je asi 250 000-krát menšia ako zemská, takže takéto zemetrasenia by mohli otriasť povrchom asteroidu. Ako však dodáva, skaly, ktoré sa oddelia od povrchu Aphopis, sa pravdepodobne vrátia na jeho povrch, čo by mohlo byť pre vedcov veľmi zaujímavé pozorovanie. Okrem zemetrasení by gravitácia mohla ovplyvniť aj „prevrátenie“ Apophisu alebo spôsob, akým sa pohybuje po svojej dráhe. To by mohlo viesť k destabilizácii povrchových hornín a spôsobiť zosuvy pôdy. Ale, ako dodáva Ballouz, tieto zmeny sa budú diať postupne v priebehu nasledujúcich niekoľkých desiatok tisíc rokov.

Zem by teda mohla zmeniť vzhľad Apophisu, čo bude vedcov obzvlášť zaujímať, pretože štúdium týchto zmien by im mohlo dať odpoveď na desaťročia trvajúci problém, ako blízke planetárne stretnutia modifikujú malé vesmírne telesá.