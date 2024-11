Láska k alkoholu nie je len ľudskou vlastnosťou: Opíjajú sa aj zvieratá! Trápi ich však opačný problém ako nás

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Vedci už v minulosti zaznamenali prípady, kedy zvieratá konzumovali ovocie a obilniny, ktoré skvasili a tým sa intoxikovali etanolom, druhom alkoholu, ktorý vzniká kvasením cukru. Predpokladalo sa však, že k intoxikácii došlo náhodou. Výskum vedcov z University of Exeter publikovaný v časopise Trends in Ecology & Evolution však vrhol nové svetlo na túto teóriu. Behaviorálna ekologička Kimberly Hockingsová, vedúca autorka článku, zistila, že etanol je prítomný takmer v každom prostredí, takže ho konzumuje aj väčšina zvierat, ktoré sa živia ovocím.

Vysvetlila, že ako ovocie starne, v kombinácii s kvasinkami vo vzduchu a na povrchu ovocia premieňajú cukor z tohto ovocia na etanol. Hladina alkoholu je pomerne nízka, len 1 až 2 percentá, čo je menej ako hladina alkoholu v pive – pre malé zviera či vtáka však bohato stačí. „Nie je užitočné opiť sa pri lezení na stromy alebo v noci, keď ste obklopený predátormi – je to recept na to, aby sa vaše gény nepreniesli ďalej,“ hovorí spoluautor a profesor molekulárnej ekológie Matthew Carrigan z College of Central Florida. Dodáva, že zvieratá, ktoré konzumujú takéto ovocie a etanol, majú v skutočnosti opačný problém ako ten, ktorému čelia ľudia. „Na rozdiel od ľudí, ktorí sa chcú opiť, ale v nechcú kalórie, zvieratá chcú kalórie, ale nie intoxikáciu,“ vysvetľuje Carrigan.

Preto si niektoré zvieratá vyvinuli gény, ktoré im pomáhajú odbúravať etanol bez toho, aby sa opili. Môžu tak využiť všetky výhody veľmi zrelého ovocia plného cukru, bez toho, aby ohrozili vlastnú bezpečnosť, pretože sú pod vplyvom alkoholu. Iné používajú etanol ako druh dezinfekčného prostriedku pre svoj tráviaci systém. Na druhej strane primáty, ako sú šimpanzy a kapucínske opice, ktoré sú spoločenskými zvieratami, môžu z pocitu intoxikácie ďalej profitovať. Etanol totiž môže spustiť endorfínový a dopamínový systém, čo vedie k pocitom relaxácie, ktoré by mohli mať sociálne výhody.

V rámci našej vetvy primátov sa antropológovia domnievajú, že „sociálne opilstvo“ pomohlo uľahčiť alebo dokonca spôsobiť vznik prvých miest. Široký eko-evolučný pohľad na užívanie alkoholu naznačuje, že etanol nie je zriedkavý a nevyhýbajú sa mu ani zvieratá. Môže byť toxický, ale aj ochranný proti „konkurujúcim“ organizmom a metabolické adaptácie na etanol môžu zvýšiť zdroje, ktoré poskytujú zvieraťu kalórie. „To nás vedie k prehodnoteniu ekologickej úlohy a evolučného vplyvu etanolu na prírodu,“ uzatvárajú odborníci vo svojej štúdii.