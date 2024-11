Kráska (32) varuje: Dámy, zabudnite na atraktívnych mužov! V posteli sú lepší, ale mimo nej... Veď pozrite

(Zdroj: Instagram/realchloeamour)

Tridsaťdvaročná Chloe Amour počas svojej kariéry pornohviezdy a modelky stretla množstvo mužov. Za tie roky zistila, že sa neoplatí chodiť s atraktívnymi mužmi, pretože sú podľa jej slov klamári. „Atraktívni muži klamú, sú nedôveryhodní a majú dvojaký meter,“ povedala Chloe, ktorá má na Instagrame 2 milióny sledovateľov, píše portál Need To Know. „Sú sebaistí a príliš pohltení vlastným životom na to, aby boli ohľaduplní k svojim partnerkám,“ dodala.

Pred pár rokmi údajne chodila s veľmi sexy mužom, ktorý ju neustále zavádzal. „Bol tiež úspešný a očarujúci – a on to vedel. Správal sa, akoby ma mal naozaj rád a záležalo mu na mne, ale hneď ako sme mali sex, prestal sa snažiť. Zdalo sa mi, že si ma chcel omotať okolo prsta. Všetko bolo podľa jeho podmienok a keďže bol atraktívny, správal sa voči mne povýšenecky,“ vysvetlila Chloe. Je dokonca presvedčená, že atraktívni muži si vždy nechávajú otvorené „zadné vrátka“ a v porovnaní s menej dobre vyzerajúcimi mužmi sú sebeckí.

Ale v spálni je to iný príbeh. „Aj keď nie sú tou najlepšou voľbou pre vzťah, sexy muži sú lepší v posteli. Možno je to tým, že majú viac praxe,“ prezradila Chloe. „Nepredpokladajte však, že starší muž je vždy lepší. Chodila som s atraktívnymi mužmi, ktorí boli o 20 rokov starší ako ja, a mali záchvaty hnevu a boli emocionálne nezrelí,“ dodala. Zároveň prezradila, ako by mal vyzerať jej vyvolený – mal by mať hnedé vlasy, starať sa o sebe, byť romantický a vášnivý. Rovnako chce, aby bol voči nej pozorný a nežný.

Napokon sa Chloe podelila o svoje rady v prípade, že sa chystáte randiť s atraktívnymi mužmi. Jej prvým pravidlom je príliš sa k nim nepripútať. „Keď randíte s atraktívnym mužom, dávajte si pozor, aby vám vo fáze randenie príliš rýchlo nepoplietol hlavu. Budujte vzájomnú dôveru a komunikujte. Venujte pozornosť varovným signálom, ktoré vám rozrušia. Chráňte svoje emócie, kým nebudete vo vážnom a oddanom vzťahu, potom sa viac otvorte. A zvážte, či sa vďaka danej osobe budete cítiť lepšie alebo horšie,“ dodala Chloe.