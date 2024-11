VIDEO Vynálezcovia prišli s revolučnou antikoncepciou pre mužov: Toto robí so semenníkmi, au!

(Zdroj: TikTok/diehoehlederloewen.vox)

Zariadenie zvané „Cocoon“ zahrieva mužské semenníky pred sexom na 41,4 stupňov Celzia, aby došlo k dočasnému ochromeniu spermií. Podľa informácií denníka Bild.de má táto metóda stopercentnú úspešnosť. Funguje to tak, že okolo semenníkov nositeľa sú pripevnené dve svorky v tvare vajíčka. Svorky obsahujú výhrevné články, ktoré sa zapoja do elektrickej siete, aby sa zohriali a na niekoľko týždňov znehybnili spermie. Najneskôr po ôsmich týždňoch od posledného používania sa mužovi vráti plná plodnosť.

Vynález zdravotníckeho technika Niklasa Grohsa a elektrikára s doktorátom Rolfa Tobischa je však v ohrození, pretože investori nemeckej šou „Die Hoehle der Loewen“ im odmietli poskytnúť 1,2 milióna eur výmenou za 25-percentný podiel v ich podniku. Grohs po predstavení povedal: „Spätná väzba bola taká autentická, nečakal som to. Neznamená to, že s tým prestaneme. Naopak, povzbudilo nás to.“ Nie je isté, kedy a či sa Cocoon dostane na trh, no napriek tomu je isté, že nemeckí vynálezcovia nevyrazili dych len investorom, ale aj divákom.