Zabudnite na romantické predstavy o bozkávaní: Vedci odhalili pôvod tejto praktiky! A je poriadne nechutný

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN – Zbohom, romantické predstavy! Nová štúdia naznačuje, že dôvod, prečo si ľudia dávajú bozky, je omnoho starší a pragmatickejší, než si myslíme. Doteraz sa bozkávanie považovalo za symbol náklonnosti a lásky, no výskum publikovaný tento mesiac v Anglicku odhaľuje úplne inú históriu tejto praktiky.

Vedúci štúdie Adriano R. Lameira, docent psychológie na Univerzite Warwick, prišiel so záverom, že bozkávanie malo pôvodne evolučnú funkciu očisťovania a slúžilo ako spôsob starostlivosti medzi jedincami, pravdepodobne pri odstraňovaní parazitov. „Dôkazy podporujú tvrdenie, že bozkávanie nie je vyvinutý signál náklonnosti u ľudí,“ uviedol Lameira pre denník Daily Mail. „Namiesto toho ide o zachovanú, pozostatkovú formu primatného očisťovania, ktorá si zachovala svoju pôvodnú podobu, kontext aj funkciu,“ uviedol ďalej. Tiež verí, že pôvod bozkov siaha až do pradávnej éry, keď naši predkovia používali bozky ako nástroj na odstraňovanie vší a iných parazitov. Tento rituál očisťovania sa v priebehu evolúcie transformoval na prejav blízkosti a náklonnosti, ktorý poznáme dnes.

(Zdroj: Getty Images)

Štúdia prináša prekvapivý pohľad na náš každodenný život a jeho hlboké biologické korene. Romantické prejavy, ako je bozk, možno nevznikli kvôli láske, ale ako nevyhnutný inštinkt prežívania v divokej prírode. Tento objav môže zásadne zmeniť naše chápanie ľudskej náklonnosti – a možno i spôsobiť, že sa na svoj ďalší bozk budete pozerať úplne inak. Lameira odhaduje, že ľudia sa stali „bozkávajúcimi primátmi“ približne pred 2 až 4 miliónmi rokov. Prvý zaznamenaný dôkaz ľudského bozku pochádza z mezopotámskych textov približne z roku 2500 pred Kristom.

Ako sa však bozkávanie stalo aktom so sexuálnym podtextom, zostáva podľa Lameiru zatiaľ špekulatívnou otázkou. „Bozkávanie so sexuálnym úmyslom je špeciálny prípad tohto správania a na jeho úplné pochopenie je potrebný ďalší výskum,“ vysvetlil. Lameira dodáva, že iba keď sa bozkávanie stalo všeobecne uznávaným prostriedkom na prejav náklonnosti, mohlo sa vyvinúť do vzájomného aktu kontaktu pier. Tento evolučný posun otvára nové otázky o tom, ako sa pôvodne praktické očisťovanie stalo významným symbolom intimity a romantiky v ľudskej kultúre.