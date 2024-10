Cestovateľ vyskúšal najnávykovejšiu látku na svete: Bežne ju konzumuje 600 miliónov ľudí! Pozrite, čo sa stalo

(Zdroj: TikTok/nolansaumure)

Nolan dokumentuje všetky svoje cesty na TikToku. Počas nedávnej návštevy Filipín sa rozhodol vyskúšať „momu“, známejšiu ako betelový orech. Vo videu sa Nolan vybral do obchodu so zmiešaným tovarom, kde hľadal látku známu ako „najnávykovejšiu“ drogu na svete. Po tom, čo pracovník obchodu potvrdil, že skutočne predáva betelový orech, Nolan vysvetlil: „Žuvanie betelu je v niektorých častiach Ázie bežnejšie ako fajčenie cigariet a na niektorých miestach je bežné, že idete po ulici a každý ho žuje a pľuje na zem.“

Vo videu Nolan informuje, že balík orechov je možné kúpiť za 20 filipínskych pesos (0,32 eur). Následne sa opýtal muža na ulici, ako orech skonzumovať. Ten mu vysvetlil, že „moma“ sa konzumuje spolu s „lime“, čo je vápenec v podobe bieleho prášku, ktorého úlohou je urobiť v ústach rezy, aby sa látka dostala rýchlejšie do krvného obehu. Keď si Nolan vložil látku do úst, jedna zo žien sa ho spýtala, aké to je. „Celkom zlé,“ odpovedal Nolan a povedal mužovi stojacemu vedľa, že si môže nechať zvyšok balíka. „Naozaj to musíte žuť a pracovať s tým. Aspoň som sa to snažil trochu podržať v ústach,“ povedal. „Mám to. Už ma to chytilo!“ dodal.

Takmer desatina celkovej populácie, teda približne 600 miliónov ľudí, pravidelne žuje betelové orechy, čo z nich robí štvrtú najčastejšie používanú psychoaktívnu látku na svete. Nebezpečné orechy, ktoré produkuje palma areková, sú z hľadiska počtu ľudí, ktorí ich užívajú, hneď za tabakom, alkoholom a kofeínom. Sú neuveriteľne populárne v Strednej a Južnej Ázii, kde ich ľudia žijú ako žuvačku, aby si zlepšili koncentráciu a vytrvalosť a zahnali únavu.