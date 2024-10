Žena za svoj pracovný outfit skončila na koberčeku: Ľudia sú v šoku! Naozaj je takéto oblečenie nevhodné?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

SYDNEY – Žena sa na sociálnej sieti podelila o nepríjemný incident, ktorý sa odohral v práci. Niektorí kolegovia totiž považovali jej outfit za absolútne neprofesionálny a nevhodný. Ľudia však priznali, že si to nemyslia a rozpútali veľkú debatu o tom, ako by malo vyzerať vhodné pracovné oblečenie.

Ženin outfit vyvolal sťažnosť zo strany oddelenia ľudských zdrojov (HR). Na sociálnych sieťach zverejnila svoj nevhodný kancelársky odev, pretože chcela zistiť reakcie od svojich sledovateľov. Príspevok získal viac ako 100 000 reakcií vrátane komentárov, v ktorých ju ľudia ubezpečili, že jej výber nie je vôbec nevhodný. Žena uviedla, že pracovníci z HR oddelenia v e-maily jej outfit označili za rozptyľujúci, no tentokrát ju upokojil jej kolega, ktorý povedal, že je to v poriadku a nemá sa tým trápiť. Tým sa však situácia neskončila. Po e-maily nasledovalo stretnutie so zástupkyňou HR, ktorá jej oblečenie tiež skritizovala. Počas stretnutia tá istá žena znovu spochybnila jej outfit, tentokrát na základe toho, čo mala oblečené priamo na ich stretnutie.

Vo videu je vidno, čo mala oblečené – krátke čierne šaty s dlhými rukávmi a výstrihom v tvare písmena V. „V podstate mám na sebe sako! Nemôže sa nikto hnevať. Mám síce hlbší výstrih, ale komu to vadí?“ oponovala. HR pracovníčka ale uviedla, že bola dosť sklamaná z jej odevu. Žena sa však bránila a snažila sa obhájiť prvé šaty, pričom sa odvolala na názor kolegu. HR pracovníčka bola aj napriek tomu nekompromisná a žene odpovedala: „Nemyslím si, že je v pozícii, aby také niečo mohol hodnotiť a povedať. Navyše, musíme to riešiť, pretože to dostávame ako nariadenie od ďalších členov tímu.“

Žena uviedla, že niektorí kolegovia ju obviňovali z toho, že si prostredníctvom šiat pýta pozornosť, čo ju veľmi prekvapilo. Nakoniec priznala, že si vyhradí cez víkend čas na to, aby zmenila šatník. Niektorí z používateľov sociálnej siete považovali jej outfit za vhodný, iní tvrdili, že sa na pracovisko nehodí. Jeden komentujúci označil šaty za absolútne nevhodné. Na druhej strane, iní ľudia v komentároch tvrdili, že ak kolegov rozptyľovala, nebola to jej vina. Iný z komentujúcich vyjadril sklamanie z reakcií ostatných a ďalší si pôvodne myslel, že video bolo len paródiou alebo provokáciou na vyvolanie hnevu.