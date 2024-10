Muž (28) s bizarným fetišom terorizoval susedov: Neuveríte, pri čom ho načapali! Vyleteli by ste z kože

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

SOLÚN – Svet je plný ľudí s bizarnými fetišmi – kým niektoré sú ľahko tolerovateľné, iné sú pomerne extrémne. Svoje o tom vedia aj susedia muža, ktorý trpí pomerne rozšíreným fetišom. To, čo nedávno urobil, ho však dostalo až pred súd. Neuveríte, pri čom ho susedia nachytali.

Muž z Grécka dostal podmienečný trest odňatia slobody na jeden mesiac za to, že sa v noci vkrádal do domovov svojich susedov a ovoniaval ich topánky. Dvadsaťosemročnému „oňuchávačovi“, ktorý pred solúnskym súdom povedal, že si nevie vysvetliť svoj fetiš, bol uložený podmienečný trest a súd mu nariadil aj terapiu, informuje denník New York Post.

(Zdroj: Getty Images)

Ďalej vysvetlil, že nezvyčajný čin mu spôsobil veľa rozpakov – a jeho zámerom nebolo nikomu ublížiť alebo porušiť zákon. Susedia dosvedčili, že nikdy nejavil známky nepriateľského správania. Páchateľa zatkli v Sindose, asi 14 kilometrov západne od Solúna v severnom Grécku, 8. októbra skoro ráno. Sused, ktorý nechal topánky svojej rodiny pred domom, aby ich vyvetral, nachytal muža priamo pri čine.

Nebolo to pritom prvýkrát, čo ho susedia prichytili pri tom, ako im ovoniava topánky. Za posledných šesť mesiacov došlo k trom podobným incidentom, aj keď susedia požiadali mužovu rodinu, aby zasiahla a prinútila ho, aby prestal oňuchávať ich topánky.