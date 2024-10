Žena navštívila najextrémnejší strašidelný dom na svete: Hrôzostrašné následky! Tiekla krv, ale aj iné...

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V článku sú použité explicitné zábery, ktoré nie sú vhodné pre maloletých divákov a ľudí s citlivou povahou.

Používateľ TikToku známy ako Scary Terry spustil na TikToku šesťdielnu sériu, ktorá rozoberá bizarné video a vysvetľuje, aký zážitok obávaný strašidelný dom McKamey Manor v Tennessee ľuďom v skutočnosti ponúka. Ak si predstavujete pár ľudí v maskách, ktorí vyskakujú a strašia návštevníkov, ste na omyle. Atrakcia si vybudovala úplne inú povesť. Zážitok je údajne taký extrémny, že návštevníci musia pred vstupom súhlasiť so siedmimi bezpečnostnými požiadavkami. Niektoré z nich sú celkom štandardné, iné sú trochu viac znepokojujúce.

Podľa webovej stránky musí mať osoba 21 a viac rokov, alebo 18 až 20 rokov v prípade súhlasu rodiča. Okrem toho musia mať návštevníci potvrdenie od lekárov, ktoré dokazuje, že sú fyzicky aj duševne v poriadku. Súčasťou podmienok vstupu je tiež doklad o zdravotnom poistení a aby toho nebolo málo, musíte podpísať aj 40-stranový dokument o zrieknutí sa práv. Tí, ktorí ju podpíšu, sa dobrovoľne nechajú uniesť a v podstate prežijú brutálny a zdĺhavý interaktívny zážitok.

Bienvenidos a McKamey Manor.



La casa del terror + extrema del mundo se encuentra en California.



Se tardan casi 4h en hacer el recorrido corto y 7 el largo, en el que te atan, vomitan e incluso pegan. Hay miles de personas en la lista de espera y acceder es difícil.



¿Entrarías? pic.twitter.com/qJlGpj3tYF — Nadie Puede Oir Tus Gritos (@TerrorAdiccion) October 19, 2023

Video, na ktoré sa TikToker zameral, zachytáva 44-ročnú účastníčku Christinu Busterovú, ktorá navštívila strašidelný dom. Ako dokazujú zábery, žena je absolútne vyčerpaná. Zdá sa, že má ostrihané vlasy. Napriek tomu počuť, ako ďakuje pracovníkom, že na ňu tlačili, hoci boli chvíle, kedy chcela skončiť. Busterová pritom vydržala len päť minút, no utrpela značný šok. Podľa denníka The Guardian Busterová pred svojím druhým pobytom strašidelnom dome povedala: „Naposledy to bolo brutálne. Vrátila som sa, aby som otestovala svoje hranice, posunula sa ďalej. Som nervózna a bojím sa. Očakávam, že skončím bez jednej končatiny, aby to bolo ešte horšie.“

Zaujímavé je najmä to, že pred prvou návštevou Busterová skritizovala strašidelný dom a neverila, že zážitok môže byť skutočne taký extrémny. Po tom, čo si to vyskúšala na vlastnej koži, však zmenila názor. Počas druhej návštevy už vydržala celé štyri a pol hodiny, čo je mimoriadne pôsobivý výsledok.