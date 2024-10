FOTO cestného radaru zo Slovinska vyvolala obrovský rozruch: Keď uvidíte, čo s ním dorobili vandali...

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Na chorvátskej stránke na Facebooku s názvom „Prometne zgode i nezgode“ sa objavila fotografia dopravného radaru pokrytá tenkou vrstvou betónu. „Takto to robia Slovinci, v Ľubľane zabetónovali radar,“ informuje popis k záberu. Chorvátsky portál Dnevnik.hr píše, že to nie je prvýkrát, čo sa vandali pokúsili znefunkčniť rovnaký radar. V marci ho už oblepili čiernou farbou. Polícia informovala, že po páchateľoch pátra a vznikla materiálna škoda okolo 500 eur.

Ovako to radi Slovenci, u Ljubljani zabetonirali radar 😎 Posted by Prometne zgode i nezgode on Wednesday, October 9, 2024

Oznámenie o radare vyvolalo na sociálnych sieťach poriadny rozruch. Kým niektorí sa na zábere pobavili, iným situácia taká komická neprišla. „Bravo, Slovinci, a keď niekto niekoho zrazí kvôli vysokej rýchlosti, všetci fňukajú – kde bola polícia, kde boli kamery?“ napísal jeden z komentujúcich. „Deje sa to na slovinských cestách, diaľniciach, križovatkách... Môžeme si len domýšľať, ako budú cesty vyzerať o 100 rokov,“ uviedol ďalší.

Iní nechápu, kto by si dal toľko práce s nanesením betónu na radar. Ako ale reagoval pozorný používateľ Facebooku, podľa jeho slov si vandali nedali záležať na tom, aby betón vyhladili. „Zle to vyhladili. Sú to určite nejakí fušeri,“ zavtipkoval. Ďalší z komentujúcich poznamenal, že vandali si zrejme neuvedomili, že opravu zariadenia aj tak zaplatia z vlastného vrecka. „Štát im to naúčtuje cez dane,“ pridal sa iný.