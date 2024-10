Lochnesská príšera na Slovensku? Horolezcov v Tatrách vydesil šokujúci nález: V plese číhal ZÁHADNÝ tvor!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Pavol Jackovič a jeho kamaráti liezli po tatranských skalách, keď sa zastavili asi 150 metrov nad najväčším a najhlbším vysokohorským plesom v krajine, Veľkým Hincovým plesom. „To bol ten moment, myslel som si, že zle vidím, keď som videl, že sa k hladine niečo z plesa vynára. Muselo to byť niečo veľmi veľké, ak to človek vidí z takejto výšky. Môj odhad bol, že to musí mať minimálne tri až štyri metre,“ povedal horolezec pre STVR. Priznal, že boli príliš ohromení na to, aby záhadného tvora odfotili. „Očité svedectvo troch ľudí sa nedá spochybniť. Asi, keby som bol sám, by som si povedal, že sa mi to zdalo. Ale toto sa nám nezdalo, to je jasná vec,“ dodal.

Živočícha údajne spozorovali práve vo chvíli, kedy sa chystal vynoriť, no napokon sa otočil naspäť. Horský záchranár a publicista Jaroslav Švorc pre STVR povedal, že horolezci nedokázali tvora identifikovať. Existuje však viacero teórií o tom, čo mohli turisti spozorovať. Podľa jednej z nich išlo o vyzu veľkú, ktorá sa dožíva viac ako 100 rokov. Keďže sa ale Veľké Hincovo pleso nachádza v nehostinnom prostredí, Správa TANAP-u túto teóriu nepovažuje za pravdepodobnú. Napriek tomu v plese žijú umelo nasadené pstruhy.

Horolezci vyzvali Správu TANAP-u, aby pleso preskúmala pomocou moderných technológií. Zoológ Správy TANAP-u Jozef Hybler však uviedol, že momentálne žiadny prieskum jazera neplánujú, pretože neexistujú relevantné dôkazy, o ktoré by sa mohli oprieť.