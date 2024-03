Zásnuby spôsobili na internete poriadny rozruch: Neuveríte, kde muž pokľakol! A tá reakcia jeho priateľky...

(Zdroj: YouTube/Newstalkfm)

Každý už pravdepodobne premýšľal o tom, ako by mala vyzerať ideálna žiadosť o ruku. No pravdepodobne len málokto si ju predstavil v supermarkete. Presne to urobil jeden zo zamestnancov Tesca, ktorý sa rozhodol pokľaknúť pri samoobslužných pokladniach. 47-ročná Sandra Leeová nakupovala so svojím 41-ročným partnerom Michaelom Wardom. To však ešte netušila, že o chvíľu zažije zásnuby, na ktoré nikdy nezabudne. Na videu je vidieť, ako zamestnanec Tesca Michael pomáha Sandre skenovať bonboniéru a niekoľko kytíc kvetov. Keď však Michael pokľakol a spýtal sa Sandry, či si ho vezme, bola viditeľne šokovaná.

Budúca nevesta odpovedala kladne a bola zjavne šťastná. Ale video rozdelilo ľudí na dva tábory. Niektorým sa žiadosť o ruku nezdala veľmi romantická, ale Sandre sa páčila a bola šokovaná a úplne zaskočená. Priznala, že keď jej to došlo, bola nadšená. „Vybral si Tesco, aby som nebola z ničoho podozrievavá,“ priznala pre britský denník Mirror. Vo videu vyzerá Sandra ohromene, dokonca sa musí na chvíľu oprieť a sadnúť si na pokladňu. Je počuť, ako sa pýta: „Je to pravda? Panebože!“ Nakoniec Sandra radostne prijala žiadosť o ruku a obaja sa pred pokladňami sladko objali. Niektorí diváci si však neboli istí, informuje denník Mirror. Jeden z divákov videa napísal: „Na takúto žiadosť o ruku by som povedal nie, aj keby som tú osobu miloval.“

Ďalší uviedol: „Chcem len vedieť, o akých ďalších miestach uvažoval, keď nakoniec zvolil toto.“ Iní zase položil otázku: „Použil na kúpu prsteňa svoju Clubcard?“ Ostatní považovali žiadosť o ruku za milú, niektorí ju dokonca označili dokonca za romantickú. Jeden z komentujúcich napísal: „Je smiešne, že všetci súdia, ale vy vážne nemáte ani potuchy, čo pre nich táto žiadosť o ruku znamená.“ Sandra reagovala na negatívne komentáre slovami, že je neuveriteľne šťastná a trvala na tom, že ľudia by sa nikdy nemali vzdávať lásky, pretože jej trvalo 46 rokov, kým stretla lásku svojho života. „To, čo je určené vám, vás neminie,“ rozplývala sa.