Mladík (26) dostal výpoveď po tom, čo šéfovia videli jeho históriu vyhľadávania: Veľké varovanie pre ostatných!

(Zdroj: TikTok/lifeofjosh1.0)

BRISTOL – Mnohí sa domnievajú, že to, čo robia mimo pracovnej doby, je ich súkromná záležitosť. To je síce pravda, no ak o všetkom informujete na sociálnych sieťach, isté informácie sa môžu dostať aj k vášmu vedúcemu. Na vlastnej koži sa o tom presvedčil mladík, ktorý má kvôli obsahu na sociálnych sieťach problém opäť sa zamestnať.

Keď Josha Williamsa z anglického Bristolu pred dovolenkou v Turecku zavolali do kancelárie jeho šéfa, netušil, že kvôli vyhľadávaniu na internete príde o prácu. Williams pracoval tri mesiace ako správca zákazníckeho servisu. Kvôli tomu, že počas pracovnej doby na internete vyhľadával veci, ako neúspešný botox Simona Cowella či zubné fazety vyrobené v Turecku, však dostal výpoveď. 26-ročný mladík tiež priznal, že čerpal voľno z dôvodu práceneschopnosti, no svojmu vedúcemu neprezradil, kvôli čomu nemôže pracovať. Po tom, čo sa ocitol bez práce a bez úspor, pretože všetky svoje úspory minul na výlet do Turecka a zubné fazety, sa snažil zarábať prostredníctvom TikToku.

Rýchlo však zistil, že zvolil tú najhoršiu možnosť zárobku. Budúcim zamestnávateľom sa totiž nepáčili jeho aktivity na sociálnych sieťach a otvorené priznanie, prečo prišiel o svoju predošlú prácu. „Ako niektorí z vás možno vedia, pred mesiacom som prišiel o prácu,“ vysvetlil Williams v jednom zo svojich videí. „Jedna vec, ktorú som sa z toho naučil, je, že digitálna stopa je skutočná.“ Williams potom vysvetlil, že sa uchádzal o tri kancelárske práce, ale nanešťastie ho všetci odmietli po tom, čo potenciálny zamestnávateľ videl jeho video.

Mladík vyzval ostatných, aby si dvakrát rozmysleli, čo zdieľajú na internete, a dodal: „Úprimne povedané, keby som sa mohol vrátiť v čase a nezverejniť to, pravdepodobne by som to urobil.“ Williams sa tiež zamyslel nad svojím budúcim vzťahom so sociálnymi médiami. „Rád publikujem obsah a rozprávam sa do kamery, ale teraz som si uvedomil, že by som možno nemal uverejňovať toľko príspevkov. Všetko pracovné vymažem,“ uviedol.