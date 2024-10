VIDEO Žena si do práce obliekla saténovú sukňu, trpko na to doplatila: Pozrite, čo sa stalo, keď si sadla!

(Zdroj: TikTok/numigildert)

LONDÝN – Či už musíte v práci dodržiavať špeciálne pravidlá obliekania alebo dávate prednosť svojmu vlastnému štýlu, niekedy môže byť ťažké vybrať vhodné oblečenie. Niektoré odevy sú totiž nepraktické, o čom sa presvedčila aj rozhlasová moderátorka. Do práce si obliekla saténovú sukňu a rýchlo zistila, že to bola obrovská chyba.

V dnes už virálnom videu vidno Numi Gildertovú, britskú rozhlasovú moderátorku, ktorá zdieľala zábery svojho oblečenia a veselého problému, ktorému čelila. K videu napísala: „Prečo sa vôbec obťažujem vyzerať pekne.“ Ako ďalej vysvetlila, v ten deň sa rozhodla, že si do práce oblečenie fialovú saténovú sukňu. Nenapadlo jej však, že jej to spôsobí obrovské problémy.

Vo videu demonštrovala, že keď si chce sadnúť na stoličku, kvôli saténovej sukni sa po nej pomaly skĺzne. Moderátorka celú situáciu s úsmevom vysvetlila a zavtipkovala, že očividne bude pracovať v stoji. Zábery rýchlo nazbierali množstvo reakcií vrátane komentárov. Kým niektorí sa na situácii dobre zabávali, iní ponúkli svoje osvedčené rady.

„Aspoňže vyzeráte zlato,“ napísal jeden z komentujúcich. „Raz som si obliekla saténovú sukňu do práce a na zástavku prišiel autobus, bol to jeden z novších modelov s koženými sedadlami. Celú cestu som sa musela pridržiavať sedačky predo mnou, pretože som sa neustále šmýkala,“ prezradila ďalšia. „Nosím so sebou igelitovú tašku a sadám si na ňu. Zastaví statickú elektrinu a môžete sedieť bez toho, aby ste spadli,“ podelila sa o svoj tip tretia komentujúca.