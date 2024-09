Bizár na cestách: Pri mužovom aute sa pristavila žena, začala po ňom kričať! Dôvod ho absolútne šokoval

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Istý muž sa na Reddite podelil o bizarný zážitok. Povedal, že zostal bez slov po tom, ako ho na semaforoch konfrontovala neznáma vodička kvôli farbe jeho auta. Bola totiž presvedčená o tom, že ju kopíruje. K incidentu došlo, keď čakal na semafore vo svojom Forde Ranger z roku 2019, ktorý má jedinečný odtieň Hot Chilli Pepper Red. Ako vysvetlil, táto konkrétna farba patrí k voliteľnej výbave a za jej aplikáciu si musí zákazník priplatiť 750 dolárov (670 dolárov). Žena sa pri pohľade na jeho vozidlo rozčúlila, pretože aj jej ford mal rovnakú farbu, čo ju viedlo k presvedčeniu, že ju úmyselne okopíroval. „Podľa nej to bola limitovaná farba, ktorá bola v tom roku exkluzívna pre určitý balík Bronco a ja som ju kopíroval. Obvinila ma, že som dal svoje auto nalakovať tak, aby kopírovalo to jej a požiadala ma, aby som ju zmenil,“ spomína v príspevku.

(Zdroj: Getty Images)

„Toto všetko sa stalo na semafore a ja som tam len sedel a sledoval, ako na mňa dospelá žena kričí kvôli farbe našich áut. Až neskôr mi došlo, že som si to mal nahrať,“ dodal. Muž zdôraznil, že Ford ponúka asi desať alebo 12 rôznych farebných odtieňov, takže odtieň vozidla tejto ženy zďaleka nebol jedinečný a určite nebola jediná, ktorá takéto auto vlastní. Odľahčene dodal, že jeho vozidlo bolo modelom z roku 2019, zatiaľ čo dotyčná žena mala ročník 2021, takže ak by niekto kopíroval, mohla to byť ona.

Čitatelia sa k tejto ságe vyjadrili so zmesou pobavenia a vzájomnej frustrácie. Niektorí komentátori dokonca spomínali na svoje vlastné farebné strety áut. Jeden z nich uviedol: „Niektorí ľudia sú si takí istí, že svet sa točí len a len okolo nich. Ako sa opovažujete mať auto rovnakej farby?!“ Druhý prispel vlastným príbehom: „Mám na svojom aute fóliu vlastnej farby. Niekoľko mesiacov po tom, čo som si ho nechal polepiť, zastavil predo mnou sedan iného modelu, ale s rovnakou farbou fólie. Potom sa zaradil do pravého pruhu a spomalil, len aby sa zasmial, zamával a zdvihol palec.“