Legenda o zombie ľuďoch môže byť pravdivá: Odborníci objavili záhadný tretí stav medzi životom a smrťou!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON – Nová štúdia odhalila, ako môžu bunky podobné zombie v mŕtvom organizme pokračovať vo svojej bežnej činnosti. Je pozoruhodné, že niektoré dokonca rozvíjajú nové superschopnosti, ktoré nemali, keď boli nažive. Ohromujúci prielom by mohol dokonca predefinovať legálnu smrť.

Profesor Peter Noble z Washingtonskej univerzity podľa denníka Daily Star povedal: „Život a smrť sa tradične považujú za protiklady. Ale objavenie nových mnohobunkových foriem života z buniek mŕtveho organizmu zavádza ‚tretí stav‘, ktorý leží za tradičnými hranicami života a smrti. Ide o schopnosť transformovať sa po smrti na mnohobunkové organizmy s novými funkciami.“ Výskumníci sú ohromení tým, ako sa bunky naďalej vyvíjajú, napriek tomu, že sú klasifikované ako mŕtve. Prirodzené živé premeny, ako napríklad premena húsenice na motýľa, sú ľahšie pochopiteľné.

(Zdroj: Getty Images)

Vedcov prekvapilo, keď sa kožné bunky odobraté z mŕtveho žabieho embrya prispôsobili novým podmienkam v laboratórnej Petriho miske. Spontánne sa reorganizovali na mnohobunkové organizmy nazývané xenoboty. „Tieto organizmy vykazovali správanie, ktoré ďaleko presahuje ich pôvodné biologické úlohy. Konkrétne tieto xenoboty používajú svoje riasinky – malé štruktúry podobné vlasom – na navigáciu a pohyb vo svojom okolí, zatiaľ čo v živom embryu žaby sa riasinky zvyčajne používajú na pohyb hlienu,“ uviedol Noble.

Vedci sa domnievajú, že jedným z možných vysvetlení je, že skryté elektrické obvody by mohli byť zodpovedné za vdýchnutie nového života do mŕtvych buniek. „Umožňujú bunkám navzájom komunikovať a vykonávať špecifické funkcie, ako je rast a pohyb,“ uviedol Noble a dodal, že podľa jeho názoru by štúdia mohla byť kľúčom k lepšej liečbe orgánov a liekov. „Vývoj sľubuje pokrok v personalizovanej a preventívnej medicíne,“ uzavrel profesor.